雷諾運動跑旅「300匹插電式油電動力」曝光！高性能部門加持更熱血

圖文／7Car 小七車觀點

Renault 於去年 6 月推出品牌全新運動跑旅 Rafale 後，近日則首度公開車系首款四輪驅動和 PHEV 車型 Rafale E-Tech 4×4 300hp，並提供 Esprit Alpine 及 Atelier Alpine 兩款車型等級選擇。

▲Renault Rafale E-Tech 4×4 300hp 新登場。

Rafale 於去年夏天登場初期僅搭載 1.2 升三缸渦輪引擎搭配電動馬達組成的油電系統，引擎可輸出 130 匹最大馬力，官方表示綜效輸出可達 200 匹以上。而這次新增的 Rafale E-Tech 4×4 300 hp 則於後軸上添加一組馬達，可形成四輪驅動，並爆發出 297 匹最大綜效輸出，相當於 300 匹馬力的境界。從靜止狀態加速到每小時 100 公里從 8.9 秒縮短至 6.4 秒，而車身搭載的 22 kWh 電池模組則可提供約 100 公里的純電續航里程。

Renault 提供兩種車型，Esprit Alpine 車型帶來以性能為主題的 Alpine 運動化套件，售價更高的Atelier Alpine 車型則增加了主動式懸吊系統，該懸吊將會透過攝影鏡頭掃描車輛前方路況並主動調整阻尼來應對，可營造更加舒適的駕駛感受。

在外觀方面，Rafale 採用了品牌最新的水箱護罩設計和矩陣式 LED 燈頭燈組，整體風格就像稍早前改款的 Clio一樣。車身尺碼方面，其長為 4,170mm、寬 1,860mm，軸距與 Espace 相同為 2,740mm。車側與 Espace 最大不同的地方在於車頂更加流線，同時也擁有面積達 1,470 x 1,117mm 的超巨大全景玻璃車頂，可依照需求調整透光度。車尾部分則可以看到尾燈造型與車頭相呼應，排氣管採用隱藏式風格，斗大的廠徽置於正中央，下方則為 Rafale 車型銘牌。而後行李廂空間官方公布在五人座情況下仍擁有 530 公升的表現。車色部分則提供專屬的緞面珍珠白和阿爾卑斯藍兩款顏色，後者的顏色甚至比 A110 提供的藍色更深。

車內，中控台配備了 12.3 吋數位儀錶板與 12 吋直立式觸控螢幕，同時配備 Android Automotive 12 系統，支援無線 Android Auto 和 Apple CarPlay 手機連結功能。另外 Rafale 也搭載 9.3 吋抬頭顯示器，可將車輛相關訊息投射到前擋風玻璃當中。

Renault 車系近年來未有總代理引進新車，因此無法滿足國內愛好者的需求，但透過貿易商的努力，仍有些許新世代車款現身台灣，像是 A110 等新世代雙門跑車。