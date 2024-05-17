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大陸新創電動車廠「零跑正式進軍歐洲」！首波2款新車現正籌備中

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸自主新能源汽車品牌零跑 (Leapmotor) 近日宣布與 Stellantis 集團成立零跑國際合資公司 (Leapmotor International)，由 Stellantis 集團和零跑汽車分別持股 51% 和 49%，總部位於荷蘭阿姆斯特丹，由 Stellantis 集團中國區管理團隊的忻天舒先生擔任零跑國際 CEO，其領導的合資公司管理團隊目前正籌備 T03 和 C10 兩款電動車型在歐洲的推出。同時，零跑國際也計劃自 2024 年第四季起，將上述車型投放於印度和亞太（不含大中華區）、中東和非洲以及南美市場。

自今年 9 月起於歐洲開始電動車銷售業務　零跑汽車與 Stellantis 集團正式成立國際合資公司

2023年10月，Stellantis 集團和零跑車宣布 Stellantis 集團將投資約 15 億歐元以獲得零跑車約 21% 的股權。2023 年，零跑車在中國電動車企新勢力品牌年度排行榜中排名前三名。上述交易同時也確定，Stellantis 集團和零跑車將成立「零跑國際」合資公司。該合資公司獨家擁有向大中華地區以外的全球其它所有市場開展零跑汽車的出口和銷售業務，以及獨家擁有在當地製造零跑汽車產品的權利。此合作關係除了著眼於進一步提升零跑車在中國大陸這個全球最大的汽車市場的銷量以外，同時也將依托 Stellantis 集團在全球其它市場的成熟商業佈局，大力提升零跑車品牌在當地市場的銷量。

零跑國際的電動車產品被認為是 Stellantis 集團當前技術和旗下標誌性品牌產品陣容的補充，將為全球客戶帶來更具性價比的出行解決方案。透過 Stellantis  集團在全球的通路，零跑國際計畫自今年 9 月起在法國、義大利、德國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、比利時、希臘和羅馬尼亞歐洲 9 國市場推出零跑汽車。零跑國際針對上述市場配備了專職的業務負責人，計劃在今年年底前共計拓展包括 Stellantis & You 網絡在內的 200 家銷售網點，並於 2026 年將銷售網絡拓展至 500 家，以確保客戶能享受到高水準的優質服務。2024 年底，零跑國際也將在中東和非洲地區的土耳其、以色列和法國海外領地，印度和亞太地區的澳洲、紐西蘭、泰國、馬來西亞，以及南美地區的巴西和智利進行產品上市。

自今年 9 月起於歐洲開始電動車銷售業務　零跑汽車與 Stellantis 集團正式成立國際合資公司

零跑汽車業務範圍涵蓋智慧電動車整車設計、研發製造、智慧駕駛、馬達電控、電池系統開發以及基於雲端運算的車聯網解決方案，目前在市面上販售的車款包含 S01、T03、C01、C10、C11 等陣容，更於 2024 北京國際車展上正式首發亮相 C16 六座休旅車，作為品牌首款擁有 800V 快速充電的車型，原廠聲稱擁有近 100 項越級豪華配備，預計滿配售價為人民幣 20 萬元內，即日起開放預訂並將於 2024 年 6 月正式在當地上市並展開交付作業。

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關鍵字：小七車觀點零跑LeapmotorStellantis電動車歐洲汽車新車

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