愛快羅密歐推「限量特別版休旅＆房車」！黑化四葉草上身殺氣滿點

圖文／7Car 小七車觀點

義大利車廠 Alfa Romeo 宣布針對旗下兩大產品 Giulia 和 Stelvio 推出 Quadrifoglio Super Sport Limited Edition 限量特別版車型，其中 Giulia 僅供應 275 輛，Stelvio 則為 175 輛。

▲Alfa Romeo 宣布推出 Giulia 和 Stelvio Quadrifoglio Super Sport Limited Edition 限量特別版車型。

這次登場的 Super Sport 限量特別版車型主要是向 6C 1500 Super Sport 及其在 1928 年 Mille Miglia 大賽上勝利致敬。Alfa Romeo 連續 11 次在 Mille Miglia 賽事奪冠，這項紀錄至今無人能破。而為了讓這次的限量版車型有著更加獨特的地位，原廠還特別重新詮釋四葉草的設計，首次將傳統綠色四葉草的三角形白底改為黑色，形成強烈的對比感，讓品牌最具代表性的性能誌性更加醒目。

Super Sport 限量特別版車型是以 Quadrifoglio 車型升級而來，同樣擁有濃厚的運動風格，外型上標準配備新型主動式 LED 矩陣頭燈，採用全新黑底四葉草，碳纖維車頂 (僅 Giulia 可選配)、碳纖維後視鏡外蓋等。另外招牌的五孔式輪圈經過拋光處理，並換上黑色烤漆，Giulia 為 19 吋；Stelvio 則為 21 吋，標準配備黑色煞車卡鉗，但原廠還提供 Rosso Etna 紅、Nero Vulcano 黑和 Bianco Alfa 白 (僅限Giulia) 等色來搭配。

進入車內，中控台、門板等處首見 3D 紅色碳纖維飾條，前排座椅頭枕上繡有紅色 Super Sport 縫線和限量編號，展現限量系列的身份。方向盤採用真皮和 Alcantara 混搭，並配有黑色縫線和碳纖維材質鋪陳。

動力方面，兩款車型均搭載 2.9 升雙渦輪增壓 V6 引擎，最大馬力與已售罄的 Quadrifoglio celebra il 100° Anniversario 的 513 匹相同。搭配 8 速自排變速箱以及 GTA 機械限滑差速器。而這次原廠也為兩款車型標準提供 Akrapovic 排氣系統。

目前官方已經公開 Giulia Quadrifoglio Super Sport 在美國的起價，為 86,770 美元，Stelvio Quadrifoglio Super Sport 的起價則為 94,370 美元。