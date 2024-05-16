ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

愛快羅密歐推「限量特別版休旅＆房車」！黑化四葉草上身殺氣滿點

圖文／7Car 小七車觀點

義大利車廠 Alfa Romeo 宣布針對旗下兩大產品 Giulia 和 Stelvio 推出 Quadrifoglio Super Sport Limited Edition 限量特別版車型，其中 Giulia 僅供應 275 輛，Stelvio 則為 175 輛。

▲Alfa Romeo 宣布推出 Giulia 和 Stelvio Quadrifoglio Super Sport Limited Edition 限量特別版車型。

這次登場的 Super Sport 限量特別版車型主要是向 6C 1500 Super Sport 及其在 1928 年 Mille Miglia 大賽上勝利致敬。Alfa Romeo 連續 11 次在 Mille Miglia 賽事奪冠，這項紀錄至今無人能破。而為了讓這次的限量版車型有著更加獨特的地位，原廠還特別重新詮釋四葉草的設計，首次將傳統綠色四葉草的三角形白底改為黑色，形成強烈的對比感，讓品牌最具代表性的性能誌性更加醒目。

Super Sport 限量特別版車型是以 Quadrifoglio 車型升級而來，同樣擁有濃厚的運動風格，外型上標準配備新型主動式 LED 矩陣頭燈，採用全新黑底四葉草，碳纖維車頂 (僅 Giulia 可選配)、碳纖維後視鏡外蓋等。另外招牌的五孔式輪圈經過拋光處理，並換上黑色烤漆，Giulia 為 19 吋；Stelvio 則為 21 吋，標準配備黑色煞車卡鉗，但原廠還提供 Rosso Etna 紅、Nero Vulcano 黑和 Bianco Alfa 白 (僅限Giulia) 等色來搭配。

進入車內，中控台、門板等處首見 3D 紅色碳纖維飾條，前排座椅頭枕上繡有紅色 Super Sport 縫線和限量編號，展現限量系列的身份。方向盤採用真皮和 Alcantara 混搭，並配有黑色縫線和碳纖維材質鋪陳。

動力方面，兩款車型均搭載 2.9 升雙渦輪增壓  V6 引擎，最大馬力與已售罄的 Quadrifoglio celebra il 100° Anniversario 的 513 匹相同。搭配 8 速自排變速箱以及 GTA 機械限滑差速器。而這次原廠也為兩款車型標準提供 Akrapovic 排氣系統。

目前官方已經公開 Giulia Quadrifoglio Super Sport 在美國的起價，為 86,770 美元，Stelvio Quadrifoglio Super Sport 的起價則為 94,370 美元。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點AlfaRomeo愛快羅密歐GiuliaStelvio四葉草QuadrifoglioSuperSport休旅車SUV房車四門汽車新車限量

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

光陽大樂Dollar試駕「30吋行李箱都能載」！20隱藏鎖點解鎖更多玩法

光陽大樂Dollar試駕「30吋行李箱都能載」！20隱藏鎖點解鎖更多玩法

拖吊免費＋維修零件工資折扣！7大車廠推地震專案助車主過難關

拖吊免費＋維修零件工資折扣！7大車廠推地震專案助車主過難關

GoShare宣布「4／3全台租車前1小時免費」雙北符合條件每日再發40元

GoShare宣布「4／3全台租車前1小時免費」雙北符合條件每日再發40元

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

104.9萬起、入手比CR-V便宜！國產「新年式Nissan X-Trail」開賣

104.9萬起、入手比CR-V便宜！國產「新年式Nissan X-Trail」開賣

喜悅汽車「新年式Leon掀背／旅行車」亮相！取消入門3缸增PHEV油電

喜悅汽車「新年式Leon掀背／旅行車」亮相！取消入門3缸增PHEV油電

「HONDA改款新掀背」海外開賣！1.5升油電雙動力　折合新台幣58萬

「HONDA改款新掀背」海外開賣！1.5升油電雙動力　折合新台幣58萬

Nissan「X-Trail越野特仕版」中東開賣！專屬外觀套件上身更吸睛

Nissan「X-Trail越野特仕版」中東開賣！專屬外觀套件上身更吸睛

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366