▲台灣Nissan推出新年式X-Trail，不漲價、增加新車色！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日前Nissan才針對進口的X-Trail e-Power祭出新年式，這回輪到國產的輕油電車型，新年式國產Nissan X-Trail售價、車型不變，新增四螢幕連動功能並支援無線 Apple CarPlay 與無線Android Auto。在外觀變化上還頗有新意，除了有更好看的新車色外，並提供多項運動化套件供選配。

▲國產新年式X-Trail持續提供客貨、客車版。

國產新年式Nissan X-Trail基本維持3款車型，售價104.9～122.9萬，比HONDA CR-V 105.9～127.9萬便宜，若有需求的消費者，原廠仍有提供受訂生產的客車版，售價114.9～132.9萬。

▲新車色頗有質感，還有運動化套件供選擇。

新年式重點導入「赤焰紅」與「武曜黑」2款新車色，提供消費者於旗艦版車款原力灰與極幻白車色，並可以優惠價2.5萬元升級總價值超過4萬元的魅力雙色運動化外型，包含匠人手藝雙色懸浮式車頂塗裝與日系跑格6件式運動化套件。內裝科技帶來更實用的功能，新增四螢幕連動功能並支援無線 Apple CarPlay 與無線Android Auto。

即日起至5月31日止前完成下訂與領牌程序，指定車款限時再加碼「三大完勝」購車優惠，包含購車贈5千元配件金、免費升級Media Box 車載智能盒子、專屬88無限里程延長保固、輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固(以先到者為準)，優惠總價值超過5萬元，再抽5萬元旅遊金。