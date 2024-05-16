Nissan「X-Trail越野特仕版」中東開賣！專屬外觀套件上身更吸睛

圖文／7Car 小七車觀點

日本汽車大廠 Nissan 近日於中東市場推出搭載戶外越野風格套件且的 2024 X-Trail N-TREK 版特仕車型，N-TREK 版車型定位介於入門 SV 和頂規 SL 車型之間，以其獨特的外型設計元素體現了戶外越野精神。

Nissan X-trail N-TREK 特仕版擁有專屬戶外風格的外觀設計造型，搭載專屬的深色飾面 V 型運動格柵、黑色烤漆後視鏡與車頂橫梁。此外，N-TREK 特仕版還搭載造型獨特的專屬 18 吋鋁合金輪圈，將風格與性能融為一體，同時確保在各種地形上的穩定性和動態操控性。車身配色方面，Nissan X-trail N-TREK 特仕版將提供三種專屬雙色車漆顏色供選擇，分別為：珍珠灰搭配黑色車頂、珍珠白搭配黑色車頂、香檳銀金屬漆面搭配黑色車頂。

動力配置方面，中東市場所販售之 Nissan X-trail N-TREK 特仕版與國內所販售 X-trail 輕油電車型所搭載的動力系統截然不同，其搭載的是 2.5 升直列四缸自然進氣汽油引擎，可產生 181 匹最大馬力和 244 牛頓米的峰值扭力，搭配上 CVT 無段變速箱以及智慧型 4x4 四輪驅動系統，並可提供五種不同駕駛模式配置，可確保在不同駕駛條件下實現最佳穩定性和牽引力。安全科技方面，Nissan X-trail N-TREK 特仕版將全面標配全新 Nissan ProPILOT Assist 半自動駕駛系統能，可有效增強行車安全性。

國內市場方面，Nissan 裕隆日產汽車於 2023 年 9 月 21 日正式宣布全新 Nissan X-trail 輕油電正式在台上市，共分為三種車規編成：「經典版」新臺幣 104.9 萬元起、「領航版」新臺幣 115.9 萬元起、「旗艦版」新臺幣 122.9 萬元起。本站《小七車觀點》為了讓讀者能更了解這三種車型的配備差異，於先前有針對國內所上市之 Nissan X-trail 旗艦版以及領航版車型分別進行試駕體驗及展間實拍介紹，有興趣之讀者，歡迎[X-trail 旗艦版試駕報導請按此參閱] 與[X-trail 領航版實拍介紹請按此參閱]。