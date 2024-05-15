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福斯性能鋼砲Golf GTI「將推50周年紀念版」！執行長搶先PO文暴雷

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 首席執行長 Thomas Schäfer 在其個人社群媒體上宣布將在 5/31 舉行的 Nurburgring 24 Hours 耐力賽發表 Golf GTI 50 周年紀念版車型。

▲Volkswagen 首席執行長 Thomas Schäfer 預告將推出 GTI 50 周年紀念版車型。

從官方公布的影片來看，全新的 Golf 50 周年紀念版原廠經過像素化處理。但根據外媒透露，其預計配備更具運動感的前保險桿造型，車頭下方將會有向外延伸的飾條設計，營造出更加動感的面貌。除了車頭之外，預期後保險桿也將會有相同的變化，並換上專屬造型的輪圈，以及內裝特定的元素，如限量流水編號或者 50 周年相關的飾板。

▲Golf Clubsport 45。

Volkswagen 自推出 Mk3 20 週年紀念版以來，幾乎每五年都會推出週年紀念版車型。而這次為了慶祝 Golf 車系 50 周年，全新的車型有望是 GTI Clubsport 50 或 Edition 50 等命名方式’。

先前 Volkswagen 曾於 2021 年推出 Clubsport 45車型，較標準版 GTI 更輕，並標準配備 Akrapovič 鈦合金運動排氣管，同時提供比標準車型更優異的動力輸出，最大馬力達到 292 匹的水準。

Volkswagen Golf 自 1974 年問世至今歷經八個世代演變，全球銷售破 3,700 萬台，堪稱是品牌最著名的車款之一。台灣福斯日前在台舉行「Volkswagen 2024 品牌嘉年華－歡慶 The Golf 50 週年」活動，並推出 Golf 50 限定車款：Golf R Edition 50 經典紀念款 (新臺幣 199.8 萬元起) 及 Golf GTI 50 經典紀念款 (新臺幣 145.8 萬元起) 兩款車型。亦針對 GTI 車型推出 Oettinger 運動化套件組 (50 周年專屬優惠價 NT$50,000)。至於這次原廠所推出的 GTI 50 周年紀念版車型未來是否會引進國內還尚無法得知。

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

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