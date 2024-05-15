100.8萬起！Skoda Scala新世代輕旅上市　標配矩陣頭燈、電動尾門

▲Skoda新一代Scala在台上市，共有1.0TSI、1.5TSI雙車型，售價自100.8萬起 。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Skoda，以下同）



記者林鼎智／台北報導

Skoda Taiwan今（15）日正式發表「新世代歐洲輕旅」Scala，共有1.0 TSI、1.5TSI兩種動力，售價分別為100.8萬 、106.8萬，8月底前完成掛牌可享早鳥優惠，免費升級駕馭樂趣套件（包括駕駛座8項電調座椅、方向盤換檔撥片、駕駛模式），價值50,000元。

Skoda Scala

1.0TSI豪華動能版：100.8萬

1.5TSI豪華菁英版：106.8萬

8月底前早鳥優惠：免費升級駕馭樂趣套件（駕駛座8項電調座椅、方向盤換檔撥片、駕駛模式）

▲8月底前完成領牌，可享早鳥優惠免費升級駕馭樂趣套件。



新Scala全車系標配9氣囊、Matrix矩陣式LED頭燈、電動尾門等配備，具有4,362mm靈活車長、2,649軸距空間。外觀也換上新保桿、緞黑水箱護罩、搭配17吋輪圈；車尾也採用最新品牌識別、整合式LED後霧燈與跑格下擾流，讓整體造型更具運動感。

▲新Scala外觀更具運動化，此次改款也標配Matrix矩陣式LED頭燈、電動尾門、9氣囊、駕駛輔助系統等。

座艙則採10.25吋數位儀表、8.25吋MIB中控螢幕及重新設計的運動化方向盤，而Suedia類麂皮/真皮座椅及Suedia內裝飾板也提升車室質感。空間上，Scala也具有457-1,410後行李廂空間，甚至比中型休旅大，加上標配的電動尾門、全車4具USB C插座、無線充電等，提升便利性。

▲新Scala內裝採Suedia類麂皮材質，並具有不輸中型休旅的457-1,410後行李廂空間。



新Scala也具有完整自動駕駛輔助系統，包括ACC主動定速巡航、AEB急煞輔助、前後方倒車警示等，並新增Crew Protect Assist前座乘員防護系統、Drive Alert疲勞駕駛警示系統等，具有EuroNCAP 5星撞測成績。

動力上，新Scala皆採7速雙離合變速箱，其中入門豪華動能版採1.0TSI直列3缸渦輪引擎，具有115匹／20.4公斤米扭力，該引擎為EVO2版本，馬力較改款前增加5%、油耗下降11%。豪華菁英版則搭載1.5升4缸汽油渦輪引擎，具有150匹／25.5公斤米扭力，此次也優化ACT汽缸歇止系統。

▲Scala具有完整駕駛輔助系統，並新增Crew Protect Assist前座乘員防護系統、Drive Alert疲勞駕駛警示系統等，具有EuroNCAP 5星撞測成績。