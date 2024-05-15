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199萬起！台灣奧迪「Q4 e-tron」雙動力上市　A6概念旅行車首登台

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲台灣奧迪發表Q4 e-tron電動休旅，六月底前還可享早鳥優惠價，最低只要199萬起 。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

在4月展開線上預售後，台灣奧迪（Audi）今（15）日正式發表「Q4 e-tron電動休旅」，新車共有休旅、Sportback跑旅選擇，提供45、55 quattro兩種動力，建議售價自209萬起。台灣奧迪更加碼推出早鳥優惠價，六月底前入主最低只要199萬起，使Q4 e-tron成為目前德系豪華中型電動休旅中最親民的車款。

Audi Q4 e-tron
45 Advanced：209萬（早鳥優惠價199萬）

Audi Q4 Sportback e-tron
45 Advanced：220萬
45 Advanced S Line：227萬

Audi Q4 55 quattro e-tron S Line
休旅：234萬（早鳥優惠價224萬）
Sportback：245萬（早鳥優惠價235萬）

▲Audi Q4 e-tron 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Q4 e-tron早鳥價。（圖／記者林鼎智攝）

▲至六月底前，Q4 e-tron也加碼早鳥優惠價，最低199萬起。

新Q4 e-tron搭載MEB平台，車長4,590mm，在空力設計下具有0.26Cd低風阻係數，並且也也是奧迪品牌首度搭載個性化樣式頭燈，可透過MMI中控系統調整4種頭燈樣式。外觀也有奧迪電動車家族最新設計語彙，包括單體式水箱型罩、短前懸設計，其中45入門車型標配Advanced Line外觀套件、真皮座椅、360°環景影像系統、19吋鋁圈與主動式定速巡航等；至於S Line車型則在S Line內外觀套件下具有Dinamica材質座椅、20吋鋁圈與運動化懸吊系統。動力更大的55 quattro車型更多了Matrix LED矩陣式頭燈。

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Q4 e-tron搭載MEB平台，車長4,590mm，在空力設計下具有0.26Cd低風阻係數。

座艙部分，新Q4 e-tron具有數位化虛擬座艙設計，包括10.25吋全數位虛擬儀表、10.1吋MMI中控螢幕，另外還可選配SONOS高階音響系統、全景天窗等。後座也採平坦式地板、具有520公升後行李廂空間。

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲奧迪Q4 e-tron發表 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Q4 e-tron採全數位虛擬儀表、10.1吋MMI中控螢幕，後座也採平坦式地板、具有520公升起跳的後行李廂空間。

動力上，45車型採單馬達後驅、82kWh鋰電池，具有最大馬力286匹、WLTP續航564公里表現，可支援135kW直流快充，10-80%充電僅需28分鐘；55 quattro車型同樣採82kWh電池，具有330匹馬力，0-100km/h加速僅需5.4秒，並可支援直流快充175kW，25分鐘即可完成10-80%充電。

台灣奧迪也在現場展出A6 Avant e-tron Concept電動概念旅行車，該車首度在台亮相，搭載最新PPE平台，具有800V高效電能架構，長寬高為4,960mm x 1,960mm x 1,440mm，在空氣力學與採用電子後視鏡下，風阻係數達0.24Cd。預料將有單馬達後輪驅動、雙電動馬達全輪驅動等車型，將有469匹／81.6公斤米扭力輸出、最大續航700公里表現，最快明年上市。

▲A6 Avant e-tron Concept。（圖／記者林鼎智攝）

▲A6 Avant e-tron Concept。（圖／記者林鼎智攝）

▲A6 Avant e-tron Concept。（圖／記者林鼎智攝）

▲A6 Avant e-tron Concept電動概念旅行車也首度登台亮相，搭載PPE平台預計明年正式量產上市。

▲Q4 e-tron簡易規配 。（圖／翻攝自Audi）

▲Q4 e-tron簡易規配 。（圖／翻攝自Audi）

▲Q4 e-tron Sportback。（圖／翻攝自Audi）

▲奧迪Q4 e-tron Sportback簡易規配表。（圖／翻攝自Audi）

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關鍵字：汽車電動休旅奧迪AudiQ4 e-tron首發版續航Edition OneA6Avante-tronConcept概念車旅行

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