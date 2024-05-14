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比亞迪首款「油電動力皮卡車Shark」墨西哥亮相！比福特浪九更大台

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸自主汽車品牌比亞迪 (BYD) 首款新能源皮卡 Shark 近日於墨西哥官網釋出官圖，揭露其完整樣貌和相關資訊，該車將於當地時間 5 月 14 日正式發表。

品牌首款新能源皮卡　BYD Shark 於墨西哥正式亮相

BYD Shark 外觀由比亞迪全球設計總監 Wolfgang Egger 領銜，其設計靈感來自海中鯊魚的敏捷性和統治力，車頭部分採用垂直堆疊設計的 LED 頭燈，整體造型與 Ford F-150 相當類似，中央則是整合一組方形的水箱罩設計。此外，前保險桿下方還設有看起來相當堅硬的防撞護板，另外車側的輪拱採用時下流行的方形設計，貨斗上方也設有防滾架的配置。

BYD Shark 被原廠認定為一款“中型至全尺寸皮卡”，並確認其長度為 5,457mm，寬為 1,971mm，軸距為 3,260mm，整體比起 5,370mm 長的 Ford Ranger 和其它同級車款還要大。

品牌首款新能源皮卡　BYD Shark 於墨西哥正式亮相

品牌首款新能源皮卡　BYD Shark 於墨西哥正式亮相

內裝由比亞迪內裝設計總監 Michele Jauch Paganetti 操刀，將戶外運動的實用功能與現代性、美學、設計感和堅固性融為一體。預計導入品牌最新技術，搭載 540° 超廣角視野，結合了 360° 環景和 180° 透視底盤等功能。貨床將提供大量客製化服務以及 VTOL 功能，能利用車上的電池為攜帶式電子設備供電。

品牌首款新能源皮卡　BYD Shark 於墨西哥正式亮相

BYD Shark 採用 DMO 超級混合動力越野平台打造而成，配有插電式混合動力和「智慧電動四輪驅動系統」。據官方表示，1.5T車型最大馬力約達 430 匹， 0-100km/h 加速僅需 5.7 秒，最大牽引能力為 2,500 公斤，提供沙地、泥地和雪地三種地形模式，綜合續航里程達 840 公里 (NEDC)，純電模式的續航里程約為 100 公里 (NEDC)，只需 20 分鐘即可從 30% 充電至 80%。

品牌首款新能源皮卡　BYD Shark 於墨西哥正式亮相

品牌首款新能源皮卡　BYD Shark 於墨西哥正式亮相

BYD 比亞迪近年積極拓產全球市場，採用出口與在地生產並行模式，加速拓展新能源乘用車市場佔有率。目前 BYD 比亞迪新能源乘用車已進入德國、日本、法國、巴西、澳洲、阿聯酋等 58個國家及地區，海外市場銷售累計超過 20 萬輛，在泰國、巴西等地接連斬獲得新能源汽車市場銷售冠軍，將旗下產品映入國際消費者的視野，企圖展露推動全球汽車產業加速進入新能源時代的決心。

品牌首款新能源皮卡　BYD Shark 於墨西哥正式亮相

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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