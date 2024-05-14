「大改款Mazda CX-5」確認開發中！有望導入TOYOTA新油電更省油

▲Mazda在今年財報會議，公告未來重點計劃，提及下一代CX-5開發中。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

近幾年把重心放在CX-60、CX-70、CX-80、CX-90等豪華作品的Mazda，可沒忘記CX-5立下的汗馬功勞，CX-5不僅不會停產，原廠確認下一代開發計劃，將為CX-5導入新油電動力，且利用BEV純電平台打造出電動版的CX-5！

▲CX-5將搭上油電動力，不排除會有全新的電動版。

現行款CX-5自2017年問世已經高齡7歲，海外Mazda原廠趁著今年的財報會議中，提及下一代CX-5計劃，將導入關鍵的油電系統，雖然並未提及詳細資訊，雖說目前油電偏向自主開發，但以Mazda與TOYOTA近年來的合作關係，外界推測不排除CX-5油電將會借用TOYOTA技術，除了CX-5油電，原廠有意以最新的純電平台，打造出符合市場需求的CX-5電動版。

▲CX-50 PHEV預計今年見，與大陸持續合作多款新能源車款將陸續問世。

未來持續會發展趨勢的新能源動力，負責電氣化部門的e-Mazda，將會推出多款新能源汽車，預計2024年下半季推出CX-50 PHEV插電式油電，並繼續與大陸長安馬自達合作，除了準備上市的Mazda EZ-6外，還有4款新能源車款準備問世。