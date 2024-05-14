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TOYOTA「高級豪華RAV4」Harrier將推改款！導入2.4升渦輪更帥、更會跑

▲TOYOTA Harrier預計今年推小改款，外型將有大幅度變化。（預想圖／翻攝自《kuruma》）

▲TOYOTA Harrier預計今年推小改款，外型將有大幅度變化。（預想圖／翻攝自《kuruma》）

記者徐煜展／綜合報導

作為RAV4雙生車的TOYOTA Harrier（美規稱Venza），用料、質感比RAV4更豪華，被譽為高級版的TOYOTA RAV4，已經快4歲的TOYOTA Harrier，預期將在今年釋出小改款，外型將有幅度變化，近來釋出改款預想圖的Harrier，搖身變成不輸Crown Sport的跑旅感。

▲TOYOTA Harrier預計今年推小改款，外型將有大幅度變化。（預想圖／翻攝自《kuruma》）

▲小改款Harrier預計新增2.4升渦輪動力。

第4代TOYOTA Harrier日本於2020年登場，適逢小改款週期，當地近來有不少風聲流出，Harrier將在今年釋出改款，除了外型變得更為運動、跑格外，將導入2.4升渦輪，帶來更直接的動力輸出。

目前現行Harrier擁有2.0升自然進氣、2.5升油電、2.5升PHEV等3種動力，小改款將針對外型、內裝、動力作為重點，預想圖的新Harrier擁有辨識度更高的跑旅線條，改款搭上2.4升渦輪後，不僅帥氣還更會跑！

▲TOYOTA Harrier預計今年推小改款，外型將有大幅度變化。（預想圖／翻攝自《kuruma》）

▲內裝導入12.3吋螢幕與儀錶。（圖／翻攝自TOYOTA）

內裝上將與Crown看齊，導入新世代的12.3吋多媒體螢幕與12.3數位儀錶構成的科技座艙。同時具備完整的TSS 3.0安全防護。

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