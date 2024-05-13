▲4月能源局油耗曝光重點新車，包含已上市的LEXUS NX越野款與未上市的TOYOTA Altis GR Sport。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

記者徐煜展／綜合報導

台灣4月能源局油耗公布！已經上市LEXUS NX 350 Overtrail越野款竟比標準款還省油，而預計5月21日即將開賣的新TOYOTA Altis GR Sport也現身在4月能源局名單，確定採用2.0升自然進氣。4月油耗名單赫見要價2,700萬起的BMW 760i Protection xDrive Sedan，這款新車應是國安局先前採購將成為台灣第16任總統、副總統防彈安全車。

▲能源局曝光新Altis GR Sport 2.0升油耗，比1.8升還省油、更會跑。

5月TOYOTA將有重點新車上市，已出現在4月能源局油耗名單，主角就是期待已久的新TOYOTA Altis GR Sport，從能源局資料來看，新車採用2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，車重1,472kg比現行1.8升的1,330kg略重一些。

新2.0升自然進氣預計繳出170匹馬力，能源局油耗高速20.3、市區12.56、平均16.5km/L，比現行的1.8升GR Sport高速18.34、市區11.35、平均14.9km/L還省油，新2.0升不僅比1.8升更會跑、草又吃得少！

▲NX越野款採用18吋全地形輪胎，油耗略勝標準款的F Sport。

已經上市的新LEXUS NX 350 Overtrail越野款也在4月能源局完成油耗送測，比起同樣動力規格的NX 350 F Sport，採用越野專用全地形輪胎的越野款繳出11.1km/L平均油耗，比NX 350 F Sport 10.9km/L優秀。

▲台灣第16任總統新坐駕來了！BMW 760i Protection xDrive要價2,700萬起。

另外同樣在進口名單曝光的BMW 760i Protection xDrive來頭可不小，身分應是國安局採購的總統、副總統警備車，具有防彈功能，車重達到4,183kg，要價2,700萬起。全車含玻璃可抵擋7.62口徑步槍，輪胎就算被打穿，一段時間內還能以時速80km/h行駛，搭載4.4升V8雙渦輪引擎，具備530匹最大馬力。