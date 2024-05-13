ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「TOYOTA Altis、LEXUS NX」新車油耗曝光！BMW賴清德總統防彈車現身4月能源局

▲能源局

▲4月能源局油耗曝光重點新車，包含已上市的LEXUS NX越野款與未上市的TOYOTA Altis GR Sport。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

記者徐煜展／綜合報導

台灣4月能源局油耗公布！已經上市LEXUS NX 350 Overtrail越野款竟比標準款還省油，而預計5月21日即將開賣的新TOYOTA Altis GR Sport也現身在4月能源局名單，確定採用2.0升自然進氣。4月油耗名單赫見要價2,700萬起的BMW 760i Protection xDrive Sedan，這款新車應是國安局先前採購將成為台灣第16任總統、副總統防彈安全車。

▲能源局

▲能源局曝光新Altis GR Sport 2.0升油耗，比1.8升還省油、更會跑。

5月TOYOTA將有重點新車上市，已出現在4月能源局油耗名單，主角就是期待已久的新TOYOTA Altis GR Sport，從能源局資料來看，新車採用2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，車重1,472kg比現行1.8升的1,330kg略重一些。

新2.0升自然進氣預計繳出170匹馬力，能源局油耗高速20.3、市區12.56、平均16.5km/L，比現行的1.8升GR Sport高速18.34、市區11.35、平均14.9km/L還省油，新2.0升不僅比1.8升更會跑、草又吃得少！

▲能源局

▲能源局

▲NX越野款採用18吋全地形輪胎，油耗略勝標準款的F Sport。

已經上市的新LEXUS NX 350 Overtrail越野款也在4月能源局完成油耗送測，比起同樣動力規格的NX 350 F Sport，採用越野專用全地形輪胎的越野款繳出11.1km/L平均油耗，比NX 350 F Sport 10.9km/L優秀。

▲4月能源局

▲台灣第16任總統新坐駕來了！BMW 760i Protection xDrive要價2,700萬起。

另外同樣在進口名單曝光的BMW 760i Protection xDrive來頭可不小，身分應是國安局採購的總統、副總統警備車，具有防彈功能，車重達到4,183kg，要價2,700萬起。全車含玻璃可抵擋7.62口徑步槍，輪胎就算被打穿，一段時間內還能以時速80km/h行駛，搭載4.4升V8雙渦輪引擎，具備530匹最大馬力。

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

►台灣60萬房車少1款！銷售30年三菱Lancer今年停產　將成MG5導入契機？

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：TOYOTAALTISCamryCorollaTNGA房車Corolla CrossLEXUSNX

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

LEXUS LM日規推「新3排6人座」！豪華舒適不減　折合新台幣312萬

LEXUS LM日規推「新3排6人座」！豪華舒適不減　折合新台幣312萬

台灣「LEXUS新房車ES500e」註冊曝光！將有5代油電、全新電動版

台灣「LEXUS新房車ES500e」註冊曝光！將有5代油電、全新電動版

TOYOTA「第9代Camry」於北美工廠下線！全車系搭載Hybrid油電動力

TOYOTA「第9代Camry」於北美工廠下線！全車系搭載Hybrid油電動力

賓士「C-Class、GLC」新年式登場！升級MBUX影音、手機數位鑰匙

賓士「C-Class、GLC」新年式登場！升級MBUX影音、手機數位鑰匙

MG4最便宜國產電動車「3種動力選項被暴雷」！新引擎ALTIS同步現蹤

MG4最便宜國產電動車「3種動力選項被暴雷」！新引擎ALTIS同步現蹤

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366