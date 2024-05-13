台灣「LEXUS新房車ES500e」註冊曝光！將有5代油電、全新電動版

▲台灣與國外同步曝光ES500e新車型。（圖／翻攝自智慧財產局）

記者徐煜展／綜合報導

日前海外一口氣曝光多組LEXUS ES車型註冊資訊，被譽為是下一代大改款起手式，當中藏有焦點的ES500e新動力，也同樣出現在台灣智慧財產局註冊名單中，新一代LEXUS ES備受不少期待，除了有最新5代油電，ES500e可能會是全新的電動房車，有望進軍台灣市場！

▲在TOYOTA、LEXUS電動車藍圖計劃，藏有1款電動房車，可能就是下一代ES電動版雛型。

在新一代TOYOTA Camry問世後，作為雙生車的LEXUS ES不難猜測下一代走向，國外日前一口氣註冊ES350h、ES350e、ES500e全新車型，當中熟悉的h代表豐田常見的油電車型，在原本的2.5升引擎架構下，跟上集團趨勢，導入第5代THS油電系統，將具備更好的節能、省油優勢。

ES350e、ES500e被認為是全新EV電動車，台灣日前曝光ES500e註冊訊息，似乎在暗示未來登台可能，事實上，觀察過去豐田的電動車藍圖中，當中就藏有電動車房車身影，LEXUS ES350e、ES500e有望成為旗下第1款量產電動房車。

▲座艙將導入全新家族設計。

大改款LEXUS ES預期與TOYOTA Camry搭載優化的TNGA GA-K 前驅平台，內裝看齊NX、RX最新世代的家族座艙，而ES350e、ES500e則推測採e-TNGA平台打造，隨著新車名曝光，大改款LEXUS ES最快有望今年發表。