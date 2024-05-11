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賓士「C-Class、GLC」新年式登場！升級MBUX影音、手機數位鑰匙

▲賓士C-Class、GLC新年式更新。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士C-Class、GLC新年式更新，升級MBUX 3.0影音系統，並開放新款選配車色，具備手機數位鑰匙功能，圖為GLC的選配塗裝Verde Silver銀河綠。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）原廠針對旗下兩款暢銷車系C-Class、GLC休旅進行新年式更新，主要升級內容包括：新增車色、導入最新MBUX 3.0影音系統與無皮革內裝，另外還增添數位鑰匙功能，目前已在德國展開預售。

此次新年式C-Class、GLC都升級最新一代MBUX 3.0影音系統，具備5G與第3方App支援功能，後者可透過Mercedes Me Store下載，包括遊戲、影片、音樂串流等。另外新資訊娛樂系統也換上更簡潔的介面，原廠形容可提供類似手機的直覺操作與呈現內容。

▲賓士C-Class、GLC新年式更新。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲新年式也換上無皮革方向盤，使座艙皆為無真皮的環保材質，新MBUX 3.0系統也具備5G支援功能與支援第3方App功能。

座艙方面，新C-Class、GLC也換上無真皮方向盤，使全車都採無真皮內裝。GLC首度開放Verde Silver銀河綠選配車色，兩車型也開放選配Manufaktur Alpine Grey Uni特殊層峰灰塗裝，並且還升級手機數位鑰匙功能，可透過手機進行車門解鎖／上鎖、啟動車輛，最多可分享16組。

目前新C-Class、GLC已在德國開放預訂，C-Class房車售價自47730.9歐元起（折合新台幣約158.9萬）、GLC休旅則是59,809.40歐元起（折合新台幣約199萬）。

關鍵字：汽車房車休旅賓士MercedesBenzC-ClassGLC新年式MBUX3.0手機數位鑰匙

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