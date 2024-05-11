「奇瑞Omoda 5休旅」後搖臂斷裂原因曝！馬來西亞召修600輛

▲4月底時，一輛馬來西亞奇瑞Omoda 5車主，在路上行駛發生後拖曳臂斷裂，經調查後為焊接瑕疵，目前已在該國發布召修 。（圖／翻攝自臉書／Stephanie，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

有望在今年下旬登入台灣市場的大陸品牌奇瑞（Chery），先前在馬來西亞發生Omoda 5休旅車行駛中後軸斷裂的情況後，奇瑞近日也正式在馬來西亞發布召修，主因是後軸總成焊接瑕疵，共有600輛Omoda 5受到影響。

4月底時，一輛里程未滿7,000公里的Omoda 5新車，在行駛時突然發生後拖曳臂斷裂，導致後軸脫落、車輛無法行駛，該事件也在社群平台引起討論。車主與奇瑞聯繫、經過調查後，也讓該事件找到原因。

據奇瑞調查，Omoda 5的後軸總成供應商，在更換自動焊接機的磨損焊接頭後，並未對設備進行重新校正，使得後拖曳臂未正確焊接到位，在未牢靠的情況下使後拖曳臂斷裂。奇瑞也針對馬來西亞召修2023年8月14-17日出廠的Omoda 5，共召回600輛。

▲該車未滿7,000公里，在行駛中發生後搖臂斷裂。



台灣市場方面，傳出奇瑞有望導入的包括電動車Omoda E5、Jaecoo J7休旅等，不過目前奇瑞仍未公布代理商，僅在官方臉書介紹相關車款，預計下半年有望登台。

▲奇瑞目前尚未公布台灣代理商，不過在官方臉書已有許多動作。（圖／翻攝自Jaecoo Taiwan）