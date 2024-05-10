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MG4最便宜國產電動車「3種動力選項被暴雷」！新引擎ALTIS同步現蹤

圖文／7Car 小七車觀點

環境部今日 5/10 公布 2024 年 4 月份符合噪音管制標準的車輛名單，在國產汽油車部分，出現新年式的 Toyota Corolla Altis 車系送測，除了既有的 1.8 升自然進氣與油電複合動力之外，還可發現 GR Sport 車型換上 M20A-FKS Dynamic Force 2.0 升自然進氣汽油引擎，最大輸出為 125kW (約 167.6hp)，將在 5 月 21 日正式發表。至於國產柴油車則可見到大金龍、 DAF、Scania 及 Sitrak 等廠牌的商用車款完成測試。

Toyota Corolla Altis GR Sport 2.0

▲即將在 5 月 21 日發表的新款 Toyota Corolla Altis GR Sport 車型換上 M20A-FKS Dynamic Force 2.0 升自然進氣汽油引擎，最大輸出為 125kW (約 167.6hp)，原地噪音為 78.1dB，加速噪音則為 67dB。(圖為現行 1.8 升 Hybrid 版本)

國產電動車部分，本月的重頭戲在於 MG 首款導入國內的純電動車型 MG4 正式現身，對於市場的影響力不容小覷，分為 125kW (約 167.6hp)、150kW (約 201.2hp) 及 320kW (約 429.13hp) 共 3 種動力輸出版本，其中 125kW 及 150kW 車型的加速噪音為 66dB，320kW 車型則為 70dB。除此之外，4 月份另有創奕金旅的電動巴士，加上蓋亞、睿能及綠鑽的電動機車取得合格證明。

MG4 XPower

▲MG 在國內的首款純電動車型 MG4 正式現身，分為 125kW (約 167.6hp)、150kW (約 201.2hp) 及 320kW (約 429.13hp) 共 3 種動力輸出版本。其中 125kW 及 150kW 車型的加速噪音為 66dB，320kW 車型則為 70dB。

進口汽油車部分，本月份可見到本站甫試駕的小改款 Škoda Scala [請按此參閱] 車系現身，另有小改款的 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+。至於新年式車型部分，則有 Audi RS 6 Avant Performance、Audi RS 7 Performance Sportback、Bentley Flying Spur Hybrid、BMW X3 / X4、Citroen C5 Aircross、Lamborghini Huracan STO / Tecnica、Lexus NX、Peugeot 2008、Peugeot 408、Porsche Cayenne、Škoda Fabia、Subaru WRX、Toyota Corolla Sport、Volkswagen Golf GTi 等車款取得合格證明。

Škoda Scala

▲小改款 Škoda Scala 的原地噪音為 75.3dB，加速噪音則為 70dB。

Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ (X 290)

▲小改款 Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 的原地噪音為 90dB，加速噪音則為 68dB。

進口柴油車部分，本月份可見到 Volvo B8RLE 大客車、Mercedes-Benz Arocs、Mercedes-Benz Atego、MAN TGL 及 Sitrak 大型車系取得合格證明。

進口電動車部分，4 月份可見到全新 Kia EV9 車系現身，另有 24/24 年式 Mercedes-EQ EQE SUV 車系及 EQS 450 4MATIC SUV 取得合格證明。而電動商用車則有 Volvo FM 完成測試。關於各品牌新車導入國內的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。

Mercedes EQE 350 4MATIC SUV (X 294)

▲EQE 300 SUV 及 EQE 350 4MATIC 的加速噪音均為 63dB。

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV (X 294)

▲Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV 的加速噪音均為 68dB。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點MGMG4EV電動車國產TOYOTACorollaALTISGR2.0汽車新車環境部噪音

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