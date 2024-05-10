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Land Rover豪華越野車Defender小改款問世！動力更新＆推限量版車型

圖文／7Car 小七車觀點

JLR 集團旗下英國豪華越野品牌 Land Rover 於 05/08 在官方網站宣布正式推出 Defender 車系中期改款車型，同時更驚喜亮相 Defender 110 Sedona Edition 限量版，預計 2025 年正式發表；本次改款是現行款推出 4 年後首次進行更新，更新重點為針對車型陣容進行重組，增添新 D350 動力以取代原先 D300，藉以使 Defender 車系符合 Euro 6e 歐盟六期排放法規，雖然未如同他廠變化那麼大，但依舊提供了一系列外觀、動力系統升級。

車型選擇上，原廠針對新改款 Defender 車系提供 S、X-Dynamic SE、X-Dynamic HSE、X 和 V8 規格，並全數涵蓋 90、110 和 130 車型車身樣式供消費者選擇。此外，原廠還推出「Defender 110 Sedona Edition」限量版車型，車身搭載全新 Sedona Red 搭配黑色外觀套件，擁有 Narvik Black Defender 字樣、前格柵和防滑板，以及 22 吋亮光黑色鋁圈搭配與車身同色備胎蓋，內裝方面更首次搭載 Ebony Windsor 皮革 Kvadrat TM 豪華座椅，上述皆為此限量版獨有的組合。原廠表示，Defender 110 Sedona Edition 限量版將僅提供一年，並預計 2025 年正式發表亮相。

動力配置方面，為本次改款重點，為符合 Euro 6e 歐盟六期排放法規，原廠將原 D300 Ingenium 3.0L 直列 6 缸雙渦輪增壓柴油引擎更換為性能更強大的 D350，可輸出 350PS（較 D300 提升50PS）最大馬力與高達 700Nm（增加20Nm）的峰值扭力，但目前原廠並未公布該動力詳細規格及性能數據，但毫無疑問地將比原先 D300 更為強大，0-100 km/h 加速亦將更為快速。另外，原 P400 Ingenium 3.0 直列六缸渦輪增壓汽油引擎也以該集團的 5.0 升 V8 渦輪增壓汽油引擎(419PS 版本)所取代，根據外媒推測，該動力應也很快地將從Discovery、Range Rover 和 Range Rover Sport 系列中退役。

內裝布局方面，原廠針對 Defender 130 旗艦車系中增添了第二排獨立座椅設定，同時於兩張獨立座椅上配置了扶手，進一步提升舒適度，雙獨立座位中間的走道則為第三排中間乘客提供了額外的伸展空間。前中控台後方凸起區域的雙杯架提供了額外的實用性，並在座椅之間形成了非正式的區隔，其餘方面則維持原先架構鋪陳並未做太大幅度更動。

售價方面，根據外媒透露消息顯示，全新改款 Defender 90 起價約為 53,310 英鎊起 (折合新臺幣 216 萬元起)，商用硬頂車型起價為 60,470 英鎊起 (折合新臺幣 245 萬元起)，而頂規 130 車型起售價則約為 81,585 英鎊起 (折合新臺幣 330.6 萬元起)。

國內市場方面，台灣捷豹路虎於 2023 年 10 月 13 日宣布 2024 年式 Land Rover Defender 首波配額開放預售，針對 Ingenium 3.0L 直列六缸雙渦輪增壓柴油引擎與科技配備進行升級，同時導入全新 X-Dynamic HSE 頂級車款與 Defender 110 專屬 County 外觀選配套件。90 車系分為 D300 S (266 萬起)、D300 X-Dynamic HSE (300 萬起)；110 車系分為 D300 SE (302 萬起)、D300 X-Dynamic HSE (324 萬起)、P300 X-Dynamic HSE (312 萬起)；130 車系則為 X P400 (441 萬起) 單一車型編成。本站 7Car<小七車觀點> 先前亦針對 2024 年式 Land Rover Defender 90 D300 X-Dynamic HSE 以及 2024 年式 Land Rover Defender 110 D300 SE 進行試駕體驗及實拍介紹，有興趣之讀者，歡迎[Defender 90 D300 X-Dynamic HSE 試駕報導請按此參閱][Defender 110 D300 SE 實拍介紹請按此參閱]

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點LandRoverDefender110130Sedona小改款D350汽車新車越野

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