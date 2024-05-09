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品牌史上加速最快！賓士「AMG GT 63油電跑房車」歐洲開始接單

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 繼今年 4 月 20 日在中國大陸上海 F1 賽事舉辦的品牌之夜正式發表全新 GT 63 S E Performance (C 192) 之後，5/7 宣布正式在歐洲市場開始接單，其中德國市場的建議售價為 217,770 歐元起 (約合新台幣 760 萬元起)。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (C 192)

▲Mercedes-AMG 執行長 Michael Schiebe (沈明軒) 與獲得 7 次世界冠軍的 F1 賽車手 Lewis Hamilton (右) 一同在 2024 北京車展為全新GT 63 S E Performance 站台。

全新 GT 63 S E Performance 的插電式混合動力配置與全新 R 232 世代 SL 63 S E Performance 同樣源於 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊，透過 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，加上 AMG Electric Drive Unit 電驅動力單元，可輸出 805 匹最大馬力及 145kgm 的峰值扭力，並以 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 跑車變速箱搭配 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.8 秒完成，一舉成為 AMG 歷來加速最快的量產車型，極速達到 320km/h。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (C 192)

▲全新 GT 63 S E Performance 的插電式混合動力配置與全新 R 232 世代 SL 63 S E Performance 同樣源於 Mercedes-AMG PETRONAS F1 車隊，透過 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，加上 AMG Electric Drive Unit 電驅動力單元，可輸出 805 匹最大馬力及 145kgm 的峰值扭力。

既然身為插電式混合動力車型，全新 GT 63 S E Performance 搭載了 6.1kWh 容量的電池模組，透過位於車尾的插座充電時，充電功率最高為 3.7kW，滿電狀態可帶來 13 公里的純電續航表現。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (C 192)

▲全新 GT 63 S E Performance 搭載了 6.1kWh 容量的電池模組，透過位於車尾的插座充電時，充電功率最高為 3.7kW，滿電狀態可帶來 13 公里的純電續航表現。

外觀部分，全新 GT 63 S E Performance 車型與標準 AMG GT 63 相差不大，車頭同樣具備 AMG 直瀑式水箱護罩，車側在前葉子板設有 V8 BITURBO E PERFORMANCE 字樣來訴說動力系統，足踏 20 吋十輻式輕合金輪圈，車尾最顯著的特色在於保險敢右側的充電蓋。針對追求個性化的車主，該廠提供選配價 1,130.5 歐元 (約合新台幣 39,422 元) 的 AMG 夜色套件以及 AMG 鍍鉻外觀套件供選用，另有選配價 5,117 歐元 (約合新台幣 178,436 元)的 AMG 碳纖維外觀套件。至於照片中車輛選用的 MANUFAKTUR 頂級漆-消光陽銅橙 (copper orange magno) 則要價 7,021 歐元 (約合新台幣 244,815 元)。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (C 192)

▲照片中車輛選用的 MANUFAKTUR 頂級漆-消光陽銅橙 (copper orange magno) 要價 7,021 歐元 (約合新台幣 244,815 元)。

內裝配備方面，全新 GT 63 S E Performance 採用駕駛者導向設計，中控台內建 MBUX 2.0 系統的 11.9 吋中央觸控螢幕，加上 AMG 專屬氛圍及資訊畫面，也可透過 AMG TRACK PACE 功能即時掌握車輛性能表現。透過 Nappa 皮質包覆的 AMG Performance 跑車方向盤轉動控制旋鈕，即可在 AMG DYNAMIC SELECT 駕駛模式之間切換。選配方面，Burmester® 環場音響系統要價 1,511.3 歐元 (約合新台幣 元)，全景玻璃車頂要價 1,071 歐元 (約合新台幣 元)，抬頭顯示器要價 1,178.1 歐元 (約合新台幣 元)，可收折式後座要價 1,904 歐元 (約合新台幣 元)。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (C 192)

▲全新 GT 63 S E Performance 採用駕駛者導向設計，中控台內建 MBUX 2.0 系統的 11.9 吋中央觸控螢幕，加上 AMG 專屬氛圍及資訊畫面，也可透過 AMG TRACK PACE 功能即時掌握車輛性能表現。

底盤操控方面，全新 GT 63 S E Performance 的 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統在正常行駛時，電動馬達僅驅動後軸，當系統偵測到車輛打滑時，便會向前輪傳送動力。另外後軸轉向系統、AMG ACTIVE RIDE CONTROL 主動車身穩定系統，以及碳陶瓷煞車都是標準配備。剎車系統方面則是採用前六活塞卡鉗搭配 16.5 吋碟盤，以及後單活塞搭配 15 吋碟盤的配置。

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance (C 192)

▲全新 GT 63 S E Performance 標準配備後軸轉向系統及 AMG ACTIVE RIDE CONTROL 主動車身穩定系統。

邁入第二世代的 AMG GT Coupé 車系，融入諸多品牌最新的科技，並將性能輸出進行更多元的劃分，原廠也於今年 3 月稍早首度推出 2.0 升直列 4 缸引擎的後驅入門車型，相信可吸引更多玩家注意。國內市場方面，台灣賓士目前尚未公告此車系的導入時程與規格細節，有待 7Car<小七車觀點> 後續不斷追蹤，將帶更多消息。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Mercedes-Benz賓士AMGGT63SEPerformanceC192汽車新車Mercedes-AMG

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