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「本田御用改裝」Civic Type R套件開賣！不只帥、還有實際效用

▲無限Mugen推出Civic Type R FL5的升級套件。（圖／翻攝自Mugen無限）

▲本田御用改裝廠「無限Mugen」推出Civic Type R FL5升級套件，不僅外型更殺、還有實質功用。（圖／翻攝自無限Mugen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在年初的東京改裝車展亮相後，本田御用改裝「無限Mugen」也正式推出Civic Type R FL5的升級套件，不僅外型更殺、還能有效提升下壓力、減輕車重，讓這款紐伯林賽道最速量產前驅車又更帥了。

無限Mugen針對Type R推出空力套件，換上侵略感十足的前下擾流、前保桿2側進氣孔、運動化側裙，車尾則具有擾流尾翼、聳立的後下擴散器、以及非常顯眼的中央大口徑單孔尾管，另外也換上19吋輪圈，該輪圈由無限Mugen與BBS合作。

▲無限Mugen推出Civic Type R FL5的升級套件。（圖／翻攝自Mugen無限）

▲無限Mugen推出Civic Type R FL5的升級套件。（圖／翻攝自Mugen無限）

▲無限Mugen表示升級套件也包括與BBS合作的19吋輪圈，可減輕達10公斤，車尾也有顯眼的大口徑中央單出尾管。

無限Mugen表示，這些空力套件不是只有外型改變而已，實際測試後可使FL5 Type R的下壓力增加25%，輪圈也減輕10公斤，將有效提升操控表現。車艙內也有一些點綴，像是Alcantara麂皮包覆旋鈕、碳纖維中控台、Mugen腳踏墊等。

底盤零件上，無限Mugen也提供優化後的減震桶與2款煞車來令片，來令包括道路使用及賽道用，滿足車主日常使用與激烈操駕需求。

▲Mugen無限推出Type R FL5套件 。（圖／翻攝自Mugen無限）

▲無限Mugen推出Civic Type R FL5的升級套件。（圖／翻攝自Mugen無限）

▲無限Mugen推出Civic Type R FL5的升級套件。（圖／翻攝自Mugen無限）

▲車內也有碳纖維中船、麂皮排擋頭，熱血氛圍拉好拉滿。

關鍵字：汽車房車本田HondaType RCivicFL5Mugen無限空力套件下壓力日系前驅

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