英國超帥跑車Caterham「推出限量最終版」！不敵環保法規將走入歷史

圖文／7Car 小七車觀點

專精輕量化跑車的英國車廠 Caterham 近日宣布於歐洲市場推出 Seven 485 Final Edition 最終版本，提供 485 和 485 CSR 兩款車型，兩款車型在外觀和內裝均有專屬的配備。

▲Seven 485 Final Edition 不符合歐 7 排放法規，即將停產。

Caterham 485 和 485 CSR 是目前動力最強大並符合歐 6 排放標準的 Caterham Seven 車型，但由於更嚴苛的歐 7 排放法規，讓原廠決定於歐洲停產。兩款車型均配備自然進氣設定的 2.0 升四缸 Ford Duratec 引擎，可以產生 225 匹最大馬力和 205 牛頓米的峰值扭力。搭配 5 速手排變速箱和限滑差速器，可在 4.1 秒內完成 0 至每小時 100 公里加速，最高時速可達每小時 224 公里。

Caterham 485 和 485 CSR 之間的差異在於，後者採用大型底盤配置，同時具有更複雜的前懸吊、完全獨立的後懸吊和更大尺寸的輪圈。至於大型底盤與標準車型相比，多出 180mm 的車長，以及 230mm 車寬和 25mm 的車高。

在外觀部分，Final Edition 車型具備專屬的黑色黑色條紋彩繪和徽飾，並有更加運動化的視覺感受。485 CSR 配備 15 吋 Vulcan 鋁圈，而 485 則配備較小的 13 吋 Black Apollo 鋁圈。車內方面，則有專屬的 Final Edition 刺繡和限量流水編號，並採用 Sports Hex Black 皮革材質，搭配 Alcantara 飾條、碳纖維儀表板和全地毯地板。

這次在歐洲市場限量供應 Seven 485 Final Edition 預計將提供 60 輛 485 FE 和 25 輛 485 CSR FE ，另外還將為日本市場額外提供 10 輛 485 FE 。雖然實際生產數量與流水編號分母 45 並不相符，有可能是 Caterham 在公開前最後一刻改變主意。目前官方已經開放訂購，不含增值稅和地方稅的起價為 67,495 歐元。