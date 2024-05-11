TOYOTA「第9代Camry」於北美工廠下線！全車系搭載Hybrid油電動力

圖文／7Car 小七車觀點

北美 Toyota 近日正式宣布全新第九代 Camry 在 Kentucky 廠正式下線，同時 2025 年式 Camry 全車系僅搭載第五代 Toyota Hybrid System 混合動力系統，也是 Toyota 多元電動化布局的一部分。

▲北美 Toyota 宣布全新第九代 Camry 在 Kentucky 廠正式下線。

Toyota Kentucky 廠可以說是 Camry 生產代名詞，迄今為止已經組裝了超過 1,100 萬輛新車，工廠和當地社區的投資超過 100 億美元。這一項里程碑不僅證明了 Camry 的受歡迎程度，也證明對每天打造 Camry 近 10,000 名團隊成員以及在 Toyoa 長期工作穩定性的承諾。

全新世代 Toyota Camry 在北美市場規劃四個車型等級，分別為 LE ($29,495)、SE ($32,220)、XLE ($34,495)、XSE ($35,695)。外型上提供雙造型設計，前後燈具採用 C 字造型因應最新品牌設計語彙，前臉設計與現行 Prius 極為相似，車頭下方由大面積水箱護罩佔據，並分別以橫柵式與蜂巢狀樣式呈現；車側由一道顯眼的肌理線條貫穿，並導入黑色車頂，足踏 18~19 吋雙色鋁圈；尾部方面改變幅度變化較小，主要在運動車型上採用更加乖張的空力套件搭配四出排氣尾管造型。烤漆顏色提供冰川白、珍珠色、天際銀、午夜黑、超音速紅以及海藍色等。

內裝方面，提供紅色與米色兩種顏色搭配，材質將根據車型提供不同飾面；駕駛前方 7 吋至 12.3 吋儀錶，中央設置 8 至 12.3 吋懸浮式液晶觸控螢幕，並可支援無限 Apple CarPlay 以及 Android Auto，頂規車型更將搭載 10 吋 HUD 抬頭顯示器以及 JBL® Premium 環繞音響等。最後，全車系皆標配 Toyota Safety Sense 3.0 安全輔助系統。

全新第九代 Toyota Camry 僅提供 2.5 升油電混合動力系統，擁有前驅和四驅兩種選擇，前者可輸出 225 匹最大馬力，後者於後軸增加一具電動馬達，使得總輸出來到 232 匹。

國內市場方面，Toyota Camry 在臺灣已連續多年蟬聯非豪華品牌中大型房車銷售冠軍，自 1982 年誕生以來，迄今發展出八個世代，國內自第二代起正式引進美規車型，並自第五代起導入國產化，而第八代 (XV70) 於 2018 年時改為日本進口方式導入，而總代理和泰汽車也預計在今年底前導入國內販售。