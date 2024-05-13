LEXUS LM日規推「新3排6人座」！豪華舒適不減　折合新台幣312萬

▲日規LEXUS LM推出新6人座搶市！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日規新一代LEXUS LM擴大車型陣容搶市佔，在原有的4人座車型，另新增新的3排6人座車型，當地售價折合新台幣312萬！

▲日規推出入門款的LM 500h Version L，豪華舒適不減，價格更有競爭力。

新一代LEXUS LM台灣於去年導入，車型選擇比日本豐富，除了豪華的4人座，另有3排6人、7人座，售價429～595萬。日本近來針對LEXUS LM推出新車型，在原有單1的LM 500h Executive 4人座車型，新增6人座的LM 500h Version L，降低入手門檻，開價1,500萬日圓，折合新台幣312萬。

▲6人座後排取消48吋大螢幕與車艙隔屏，改成14吋吸頂式螢幕。

雖稱為入門款，但配備、舒適絲毫不馬虎，採同樣的14吋多媒體螢幕搭配12.3吋數位儀錶，具備4區恆溫空調與真皮包覆的頭等艙按摩座椅等。採3排6人座配置，讓更多乘客享受的LM的尊貴豪華，相較4人座車型，主要少了48吋大螢幕與前排後方的車艙隔屏，改成吸頂式14吋螢幕。

LM 500h動力維持不變，採用2.4升渦輪結合電動馬達，搭配Direct 4 AWD四驅系統，綜效馬力371匹。