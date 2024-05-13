新一代「MG HS中型休旅」現身！更帥、更跑格搭新油電　最快今年發表

▲新一代MG HS測試車澳洲被捕獲！外型有大幅度蛻變。（圖／翻攝自《Drive》）

記者徐煜展／綜合報導

新一代MG ZS才剛現身（連結）！身為學長的HS測試車也在澳洲雪梨被捕獲，採局部偽裝的新一代HS能看出更多外型細節，不僅外型變得更帥、更跑格，與旗下的榮威RX5有不少相似度，海外最快有望今年發表上市！

▲霸氣水箱護罩結合犀利頭燈，尾燈改成一體式貫穿，顏值帥氣提升不少。造型神似集團的榮威RX5。

大陸先前就流出ZS32開發內部代號，加上MG HS（大陸稱領航）早已有改款風聲傳出，而澳洲也最新捕獲到測試車，明顯在暗示下一代MG HS離登場不遠了。

從測試車觀察，新HS與ZS導入相似的水箱護罩，面積放大更有氣勢，造型設計與上汽集團的榮威RX5有不少相似度，尾燈跟上車壇流行採用一體式貫穿尾燈，下方採用鍍鉻雙出隱藏排氣管，帶出不錯的跑格運動感。

▲下一代MG HS將與榮威RX5共享旗下資源。

車艙預期針對科技質感大升級，取消傳統的排檔桿設計，將採用電子按鍵式排檔，另還有新的多媒體螢幕、方向盤、多媒體螢幕等。動力來源除了有現行的1.5升、2.0升汽油渦輪，下一代MG HS、榮威RX5將共享旗下最新的PHEV新油電。