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大陸「國產BMW」突破600萬輛！華晨寶馬15個月就能生產100萬輛

圖文／7Car 小七車觀點

華晨寶馬 5/9 宣布隨著一輛磨砂純灰色 BMW i5 緩緩駛出組裝車間，標誌著第 600 萬輛「瀋陽製造」整車正式下線，原廠表示從 500 萬到 600 萬的產量躍升僅用 15 個月的時間達成，而 5-Series 發售至今也已贏得超過 200 萬中國大陸客戶的青睞，立下品牌加速駛向電動化未來的里程碑。

僅用 15 個月達成生產 100 萬輛目標　華晨寶馬第 600 萬輛整車下線

僅用 15 個月達成生產 100 萬輛目標　華晨寶馬第 600 萬輛整車下線

華晨寶馬瀋陽生產基地是 BMW 集團全球規模最大的生產基地，擁有生產整車的大東工廠、鐵西工廠及里達廠區、生產引擎及動力電池的動力總成工廠以及研發中心。自 2010 年以來累計投資近 1,000 億元人民幣，年產能達 83 萬輛，全球每生產三輛 BMW 車型，就有一輛來自瀋陽。華晨寶馬瀋陽生產基地遵循寶馬集團最先進的 iFACTORY 生產策略，致力於在精益、綠色、數位化三個方面樹立未來汽車製造的新標桿，為生產力發展做出正面貢獻。

僅用 15 個月達成生產 100 萬輛目標　華晨寶馬第 600 萬輛整車下線

在 AI 加持下，工廠自動光學檢測設備 A01 對每一台漆後車身拍攝超過 10 萬張照片，並以 0.01 毫米檢測精度識別雜質、纖維、划痕等微小工藝瑕疵。電磁兼容實驗室 EMC 測試場平均可達 100 伏/米，充分模擬各種電磁干擾，為車輛建構強大的免疫系統。整車 Cubing 讓每一款即將投產的車型都擁有幾乎零工差的標準車身。

僅用 15 個月達成生產 100 萬輛目標　華晨寶馬第 600 萬輛整車下線

臺灣市場方面，總代理汎德於2023 年宣布全新第八代 (G60) 5 Series i5正式在臺上市，共分為2車型，其車型編成分別為 i5 eDrive40 M Sport、i5 M60 xDrive。自除此之外，更於同年 12 月導入燃油動力車型 520i，新臺幣 296 萬元起。預計也將於 2024 年導入 BMW 530i，後續也將引進 520i Touring 旅行車。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點BMW華晨寶馬瀋陽大陸中國600萬輛汽車新車電動車

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