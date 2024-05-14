「TOYOTA、速霸陸」再合作推多款新車！新休旅有望與RAV4共享油電

▲速霸陸在最新財務會議上，公告與TOYOTA合作重點計劃。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

速霸陸Subaru證實將借用TOYOTA油電技術傳聞，執行長大崎篤氏在今年重點財務會議上，公告未來重點計劃，與TOYOTA合作提前在2026年推出4款電動車，而Forester、Crosstrek休旅車系均會採用TOYOTA的油電技術！

▲新一代Forester將使用TOYOTA油電，未來Crosstrek也能受惠。

與其增加成本開發新油電技術，速霸陸決定與TOYOTA加深合作，新一代Forester日前與北美發表，僅提供單1的2.5升自然進氣，而未來將在日本販售的Forester將會搭載與TOYOTA合作的油電動力，預計今年起安排生產，除了Forester受惠，未來也會下放到Crosstrek，台灣想要看到新一代Forester，預計得先等到日本發表上市。

▲速霸陸公布接下來3款全新電動車計劃，並代工幫TOYOTA生產雙生車。

原本預計要在2028年推出4款全新電動車，速霸陸計劃於2026年達成，其中1款已經問世，就是速霸陸Solterra與TOYOTA bZ4X雙方合作的第1款電動車，而接下來其他3款同樣與TOYOTA有合作關係，未來均會在速霸陸與TOYOTA旗下販售。