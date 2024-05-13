▲VinFast越南汽車品牌推出小型電動跨界VF3，並可選擇電池租賃或全車買斷的方式，提供代步通勤使用。（圖／翻攝自VinFast，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

越南汽車品牌VinFast推出小型電動跨界VF3，目前已開放預訂，這款小電動跨界主打代步使用，並提供電池租賃、買斷等方式，空車（不含電池）售價為2.4億越南盾（折合新台幣約31萬），整車買斷3.22億越南盾（約新台幣42.1萬）。

VinFast VF3提供4款車色，車長3,190mm、寬1,679mm、高1,622mm，軸距2,075mm，具有小巧車格、甚至比Fiat 500e更短。車內配備也很簡潔，具有10吋螢幕作為儀表、資訊娛樂系統使用，搭配雙幅式方向盤，具有後座收折設計，最大可提供285公升後行李廂空間。

▲VF3僅有10吋螢幕作為儀表、影音系統，車格比Fiat 500e還小，後座還可收折作為後行李廂使用。



動力上，VinFast VF3採後軸單馬達、18.64kWh鋰電池，具有43匹／11.2公斤米扭力，可在5.3秒完成0-50km/h加速，在NEDC測試下最遠可行駛210公里，並且充電36分鐘就能完成10%-80%充電。

另外，VinFast VF3也提供不同電池租賃方案，最基本的月租費為90萬越南盾（折合新台幣約1,178元），限制每月駕駛里程在1,500公里以內；每月行駛里程超過2,500公里以上則是200萬越南盾（折合新台幣約2,615元）。

▲VF3採單馬達後輪驅動、18.64kWh鋰電池，具有最大43匹、NEDC續航210公里表現。