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KIA「小改款Sorento」台灣街頭現身！座艙科技升級、預約第4季見

▲KIA小改款Sorento現身台灣街頭。（圖／網友提供）

▲KIA小改款Sorento測試車現身內湖區街頭，預計第4季就會正式上市。（圖／網友提供）

記者林鼎智／綜合報導

KIA台灣森那美起亞預告今年至少有4款新車，其中包括已發表的Carnival鉑金版外，後續還有EV9（第2季上市）與小改款Picanto、小改款Sorento等。《ETtoday車雲》也接到讀者提供間諜照，在內湖區街頭捕捉到小改款Sorento測試車，預計今年下旬就會正式上市。

現行第4代KIA Sorento在2020年11月上市，共有6人座／7人座、前驅／4驅選擇，動力則有2.2升柴油（194匹）、1.6升Turbo Hybrid汽油渦輪油電（180匹），售價自152.9-196.9萬不等，是KIA品牌相當暢銷的7人座休旅。

▲KIA美規Sorento廠照 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA美規Sorento廠照 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA美規Sorento廠照 。（圖／翻攝自KIA）

▲小改款Sorento換上Star Map日行燈，並提供新款鋁圈樣式。（圖／翻攝自KIA，圖為美規Sorento小改款，以下同）

在海外小改款後，新Sorento預計在第4季上市，小改款換上新的車頭樣貌，具有Star map日行燈、新款保桿、鋁圈樣式，視覺更為前衛大膽；車內則維持雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並重新設計按鍵開關、增添OTA遠端韌體更新、手機數位鑰匙、指紋辨識裝置與數位後視鏡等配備，提升不少科技性。

動力編成上，海外Sorento共有2.5升渦輪、1.6升渦輪油電、2.2升柴油等選擇，預料台灣市場仍會以1.6升汽油渦輪油電、2.2升柴油動力為主。

▲KIA美規Sorento廠照 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA美規Sorento廠照 。（圖／翻攝自KIA）

▲KIA美規Sorento廠照 。（圖／翻攝自KIA）

▲小改款Sorento內裝科技性提升，增添指紋辨識、OTA遠端韌體更新、手機數位鑰匙等功能。

關鍵字：汽車KIA起亞森那美Sorento小改款柴油渦輪油電測試EV9Carnival新車

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