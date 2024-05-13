法國跑車廠推出「4缸氫氣燃料引擎賽車」！預告利曼24耐久賽登場

圖文／7Car 小七車觀點

來自法國的跑車品牌 Alpine 為了宣達氫燃料在未來的汽車市場中將發揮至關重要作用，宣布將其於 2022 年發表的 Alpenglow 概念車轉變為完全可駕駛的 Alpenglow Hy4 原型車，以證明對氫燃料技術的重視。

▲2022 年發表的 Alpenglow 概念車

這款經過巧妙改造的概念跑車新增兩張座位，取消原本的獨立座椅設定，原廠規劃於 Spa 6 Hours 耐力賽上首次亮相，並進行實際駕駛展示，隨後還會在 6 月舉辦的利曼賽事登場。

Alpine Alpenglow 擁有相當激進的外觀造型，並採用純碳纖維材質打造而成。這次化身採用氫燃料技術的 Alpenglow Hy4 原型車搭載 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，最大輸出可產生 335 匹馬力，但 Alpine 已表示未來還會升級為 V6 引擎，預計在今年底前再次登場。

Alpine 原廠表示，這款引擎是由現有的 Renaul/Alpine 內燃機改造而來，其直列四缸引擎的轉速可達 7,000rpm，性能表現相當於汽油動力引擎，具備每小時 270 公里的最高時速。而接下來即將推出的 V6 引擎則將會是全面以氫氣為燃料來源所開發，預期會有更佳優異的性能表現。

另外 Alpine 也指出選擇氫燃料作為引擎的燃料，主要原因是氫氣引擎具備特定功率、需要冷卻的需求，以及擁有與汽油引擎相似的聲浪，都是具備一輛賽車良好的條件。

雖然 Alpine 並未明確直接表示將使用 Alpenglow 參加比賽，但官方確實表示正在「密切關注」賽車法規的變化，並綁是從 2027 年起氫燃料引擎將在利曼賽道上合法化，甚至 F1 也有機會在 2031 年改用燃料。