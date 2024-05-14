ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特「改款新7人座Equator休旅」實車現身！搭載1.5升渦輪油電　今年發表

▲福特3排7人座Equator休旅，小改款細節曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲福特3排7人座Equator休旅，小改款細節曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸江鈴福特才曝光中型Equator Sport領睿新車（連結），定位更高擁有更大空間的Equator領裕也曝光小改款資訊，大陸工信部公開Equator領裕改款細節，車頭、車尾動刀美容，視覺變得好看、時尚，動力搭載1.5升渦輪結合電動馬達！

▲福特3排7人座Equator休旅，小改款細節曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲車頭、車尾大刀整容，LED尾燈變得更細長。

改款新Equator休旅整形有感，延續與新Equator Sport最新家族設計，大量採用提高視覺對比感的黑色烤漆於水箱護罩、下擾流、側裙妝點，讓原本霸氣十足的Equator增添不少都會時尚感。

鋁圈採用黑色造型，尺碼來到4,920x1,930x1,760mm、軸距2,865mm，可容納3排7人座配置，車尾針對保桿、尾燈修飾，LED尾燈變得更細長、辨識度相當高，與車頭的燈組作呼應。

▲福特3排7人座Equator休旅，小改款細節曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲現行款搭載2.0升渦輪，改款將提供新的1.5升渦輪油電。

相較過去的2.0升4缸EcoBoost225渦輪動力，此次小改款的Equator曝光新的1.5升渦輪油電配置，該動力來源應與Equator Sport相同，具備更好的省油、節能趨勢。

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

►台灣60萬房車少1款！銷售30年三菱Lancer今年停產　將成MG5導入契機？

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：fordkuga休旅車電動車7人座EquatorEquator Sport

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

TOYOTA「高級豪華RAV4」將推改款！導入2.4升渦輪更帥、更會跑

TOYOTA「高級豪華RAV4」將推改款！導入2.4升渦輪更帥、更會跑

「大改款Mazda CX-5」確認開發中！有望導入TOYOTA新油電更省油

「大改款Mazda CX-5」確認開發中！有望導入TOYOTA新油電更省油

「TOYOTA、速霸陸」再合作推多款新車！新休旅有望與RAV4共享油電

「TOYOTA、速霸陸」再合作推多款新車！新休旅有望與RAV4共享油電

「福斯新T-Cross」試駕！改款更有料、省稅金百萬內進口小休旅模範生

「福斯新T-Cross」試駕！改款更有料、省稅金百萬內進口小休旅模範生

新一代「MG HS中型休旅」現身！更帥、更跑格搭新油電　最快今年發表

新一代「MG HS中型休旅」現身！更帥、更跑格搭新油電　最快今年發表

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366