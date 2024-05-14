▲福特3排7人座Equator休旅，小改款細節曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

日前大陸江鈴福特才曝光中型Equator Sport領睿新車（連結），定位更高擁有更大空間的Equator領裕也曝光小改款資訊，大陸工信部公開Equator領裕改款細節，車頭、車尾動刀美容，視覺變得好看、時尚，動力搭載1.5升渦輪結合電動馬達！

▲車頭、車尾大刀整容，LED尾燈變得更細長。

改款新Equator休旅整形有感，延續與新Equator Sport最新家族設計，大量採用提高視覺對比感的黑色烤漆於水箱護罩、下擾流、側裙妝點，讓原本霸氣十足的Equator增添不少都會時尚感。

鋁圈採用黑色造型，尺碼來到4,920x1,930x1,760mm、軸距2,865mm，可容納3排7人座配置，車尾針對保桿、尾燈修飾，LED尾燈變得更細長、辨識度相當高，與車頭的燈組作呼應。

▲現行款搭載2.0升渦輪，改款將提供新的1.5升渦輪油電。

相較過去的2.0升4缸EcoBoost225渦輪動力，此次小改款的Equator曝光新的1.5升渦輪油電配置，該動力來源應與Equator Sport相同，具備更好的省油、節能趨勢。