▲福特改款新Equator Sport實車曝光，預計推出新油電。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

在大陸人氣不低的Ford 福特Equator Sport，近來準備推出小改款，實車已在當地工信部送測曝光，除了原本的1.5升渦輪外，此次新的Equator Sport還將推出新的1.5升PHEV插電式油電，搭上更帥的外型，戰力提升更有感！

▲新Equator Sport針對車頭美容，車尾則大致不變。

福特Equator Sport為大陸江鈴福特開發，當地稱為領睿，定位接近台灣熟悉的Kuga，但售價上比Kuga更有競爭力。小改款Equator Sport大陸工信部一次曝光2種車型，分別為1.5升渦輪與1.5升PHEV油電。

外觀上，新車主要針對車頭進行整容，醒目的數字7造型的燈組，搭配蜂巢式水箱護罩，結合肌理感十足的休旅線條，兼具時尚與力量感，尺碼上小改款變動不大，長寬高擁有4,685x1,935x1,706mm、軸距達2,726mm。

▲新Equator Sport搭上節能趨勢，推出1.5升渦輪插電式油電。

基本款維持現行的1.5升渦輪引擎，搭配7速雙離合變速箱，馬力達到170匹，而本次驚喜曝光另有1.5升油電系統，以1.5升渦輪搭配電動馬達，將具備更好的省油節能優勢，大陸預計在今年2～3季左右發表。