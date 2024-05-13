「福斯新T-Cross」試駕！改款更有料、省稅金百萬內進口小休旅模範生

▲小改款福斯T-Cross內外升級有感！搭載省稅金的1.0升小渦輪。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

處在競爭激烈的休旅市場，沒有兩把刷子可不行！台灣福斯Volkswagen導入的小改款T-Cross入門休旅，維持親民的百萬內入手價，透過外觀、內裝升級帶來不錯的新鮮感，而1.0升省稅金的小排氣渦輪更是不少首購族的福音！

▲T-Cross於5月底完成領牌，提供2款百萬內親民入手價。

台灣福斯於今年2月發表小改款T-Cross入門休旅，相較過去車型經過調整提供Life、Tech、Style Design三種車型，正式售價94.8萬、104.8萬、112.8萬，在5月31日前領牌，享有88.8、98.8、106.8萬限時優惠價，不到百萬內的門檻，以進口的質感威脅不少國產休旅。

▲改款針對車頭整容，前下擾流霧燈改成三角造型，並加上日行燈提高辨識度。

▲中階車型配有更好看的IQ.Light LED頭燈，具備遠光燈自動切換、光型變化、遮蔽等功能。

新T-Cross外觀變得更年輕動感，車長也增加了27mm來到4,135mm，有效增加不少氣勢，軸距則為2,563mm。外觀配備上不因入門身分而馬虎，採IQ.Light LED頭燈，尾燈則換上搶眼的X造型設計，而Style Design車型則用上許多黑化套件妝點，採用18吋黑色鋁圈、黑色後視鏡等，視覺感受更帥、更有運動味。

▲車尾採用新設計的X造型LED尾燈，辨識度不錯，日夜間都頗有質感。

▲鋁圈提供16～18吋配置，試駕為Style Design車型採用18吋雙色造型，視覺有放大延伸的加分功效。

▲座艙用料細節提升，數位科技感出色。

座艙部分重新設計，螢幕變更為9.2吋懸浮式，使用起來更直覺，入門款為8吋數位儀錶，高階款則升級為10.25吋，同時也具備完善的主被動安全防護，達到L2等級的輔助駕駛科技，Style Design另多了盲點偵測、後方橫向車流警示等。

比較可惜的是，小改款仍維持傳統手剎車，並無導入現在趨勢的電子手剎車，在細節處理上，小改款加入更多皮革材質取代過去的硬質塑料，在視覺、觸覺上都加分，而試駕的高規車型，採用雙色的「月白灰」混搭，視覺更有層次、質感。

▲手剎車維持傳統設計，許願未來加入電子手剎車。

▲螢幕支援無線手機連結、倒車顯影警示等，符合國人重視的流行配置。

▲新車具備完整的L2輔助駕駛，實際使用跟車速度、距離掌控讓人放心。

▲雙色皮布混搭座椅設計討喜，但可惜仍無電動調整，夏季會有一點悶熱感。

▲後座支援同級唯一的可前後滑移14cm設計，讓乘坐空間表現更好，要是有後座出風口會更好。

▲行李廂空間不差，打平後地型還算平坦，後座滑移帶來更多元的置物空間規劃，最大達到1,281L。

▲小排氣渦輪不僅省稅金，開起來暢快輕盈，加上穩定的車身動態，開起來仍是頗有樂趣。

動力維持1.0升3缸引擎，結合7速雙離合變速箱，輸出來到115匹馬力、20.4公斤米扭力，受惠渦輪技術、低轉速扭力表現，驅策僅有1.2噸的小休旅加速感輕盈、油門反應輕快，T-Cross支援手動換檔、S運動模式、換檔撥片等，依照不同路狀提供最即時的動力回饋，加上穩定車身動態與紮實底盤，T-Cross仍有不錯的操駕樂趣。