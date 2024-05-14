台灣「大改款TOYOTA Camry」重點配備流出！雙動力4款車型　6月上市

▲經銷端再度釋出大改款Camry資訊，傳最快6月發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

原本預計第4季登場的大改款TOYOTA Camry，經銷端再度流出關鍵訊息，將有雙動力、4款車型規劃，並有重點的配備編成，有望在6月提前上市！

▲汽油、油電高階款配有改款亮點的12.3吋數位座艙。

關鍵的TOYOTA Camry車型配置流出，入門採用2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，提供173匹馬力，提供豪華、尊爵2種等級，豪華採7吋儀錶、8吋螢幕、17吋鋁圈，全車系都支援無線Apple Carplay手機連結。

汽油版尊爵配有改款重點的12.3吋新螢幕與數位儀錶、電動調整通風座椅、18吋鋁圈、盲點偵測等。全車系搭載TSS安全防護、8具安全氣囊。

▲油電款升級第5代THS油電系統，預期比過去更省油。

2.5升油電換搭最新省油的5代THS油電系統，提供225匹綜效馬力，有尊爵、旗艦車型，相比汽油款，油電旗艦款具備更舒適、實用配備，配有360度環景、HUD抬頭顯示、3區恆溫空調等。至於油電入門配備與汽油豪華款差不多，車內採用7吋儀錶、8吋螢幕，外觀配17吋鋁圈。

事實上，大改款TOYOTA Camry日前就流出已有業務開始接單，暗示將早於原本預期的第4季登場，如今更有關鍵的車型配備流出，經銷端透露最快有望6月上市，最終訊息仍以台灣和泰公布為主。