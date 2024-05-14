ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣「大改款TOYOTA Camry」重點配備流出！雙動力4款車型　6月上市

▲新一代TOYOTA Camry北美開賣，提供4款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲經銷端再度釋出大改款Camry資訊，傳最快6月發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

原本預計第4季登場的大改款TOYOTA Camry，經銷端再度流出關鍵訊息，將有雙動力、4款車型規劃，並有重點的配備編成，有望在6月提前上市！

▲新一代TOYOTA Camry北美開賣，提供4款車型。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲汽油、油電高階款配有改款亮點的12.3吋數位座艙。

關鍵的TOYOTA Camry車型配置流出，入門採用2.0升自然進氣，搭配CVT變速箱，提供173匹馬力，提供豪華、尊爵2種等級，豪華採7吋儀錶、8吋螢幕、17吋鋁圈，全車系都支援無線Apple Carplay手機連結。

汽油版尊爵配有改款重點的12.3吋新螢幕與數位儀錶、電動調整通風座椅、18吋鋁圈、盲點偵測等。全車系搭載TSS安全防護、8具安全氣囊。

▲toyota Camry

▲油電款升級第5代THS油電系統，預期比過去更省油。

2.5升油電換搭最新省油的5代THS油電系統，提供225匹綜效馬力，有尊爵、旗艦車型，相比汽油款，油電旗艦款具備更舒適、實用配備，配有360度環景、HUD抬頭顯示、3區恆溫空調等。至於油電入門配備與汽油豪華款差不多，車內採用7吋儀錶、8吋螢幕，外觀配17吋鋁圈。

事實上，大改款TOYOTA Camry日前就流出已有業務開始接單，暗示將早於原本預期的第4季登場，如今更有關鍵的車型配備流出，經銷端透露最快有望6月上市，最終訊息仍以台灣和泰公布為主。

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

►台灣60萬房車少1款！銷售30年三菱Lancer今年停產　將成MG5導入契機？

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：TOYOTACamry房車改款TSS油電大改款CrownPrius

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

TOYOTA「高級豪華RAV4」將推改款！導入2.4升渦輪更帥、更會跑

TOYOTA「高級豪華RAV4」將推改款！導入2.4升渦輪更帥、更會跑

「大改款Mazda CX-5」確認開發中！有望導入TOYOTA新油電更省油

「大改款Mazda CX-5」確認開發中！有望導入TOYOTA新油電更省油

「TOYOTA、速霸陸」再合作推多款新車！新休旅有望與RAV4共享油電

「TOYOTA、速霸陸」再合作推多款新車！新休旅有望與RAV4共享油電

保時捷新911油電跑車完成測試！紐柏林賽道單圈更快、5／28亮相

保時捷新911油電跑車完成測試！紐柏林賽道單圈更快、5／28亮相

台灣「TOYOTA Altis、LEXUS NX」新車油耗曝光！BMW總統防彈車同現身

台灣「TOYOTA Altis、LEXUS NX」新車油耗曝光！BMW總統防彈車同現身

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366