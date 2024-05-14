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福斯「全新ID.4、ID.5電動休旅」上市暖身！首座快速充電站啟用

▲台灣福斯首座快速充電站啟用！落腳桃園開幕。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯首座快速充電站啟用！落腳桃園開幕。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯首座快速充電站啟用！落腳桃園開幕。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯今年可是有2款ID.4、ID.5全新電動休旅準備上市，在後續的充電網服務，原廠於5月14日宣告首座快速充電站於桃園中壢璿豐展示中心揭幕，接下來有多達14個經銷商快速充電站據點陸續啟用！

▲台灣福斯首座快速充電站啟用！落腳桃園開幕。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣福斯首座快速充電站啟用！落腳桃園開幕。（圖／翻攝自福斯）

▲首座快充地點於桃園中壢啟動，未來將還有14個經銷商據點。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示，「首座Volkswagen Taiwan 極速充電站的揭幕是品牌邁向電動未來之路的重要里程碑，透過中壢璿豐充電站以及新式全方位數位車主服務，台灣福斯汽車體現創新、永續轉型以及客戶滿意度的品牌承諾。」

極速充電站從中壢作為起點，將陸續於全台Volkswagen指定展示中心進行建置，目標完成14座DC快速充電站，搭配相關供應商超過500個充電服務據點，提供車主便利的電動移動生活體驗；同時Volkswagen車主未來更可透過My Volkswagen App 的全新整合，從找尋充電站、開始充電、監控充電狀況到完成交易，都能一手掌握且快速完成。

未來台灣福斯計畫除了在14座經銷商設置DC快速充電站，也將結合集團電動車充電網絡中超過50座充電站，大幅強化覆蓋範圍。此外，藉由整合超過10家電動車充電營運商達到雲端充電漫遊機制，福斯車主可自由造訪全台超過550個充電站，這些便利服務未來都將更新至My Volkswagen App，成為車主面面俱到的可靠智慧助理和行車夥伴。

▲福斯充電站

▲福斯充電站

▲全新ID.4、ID.5電動休旅預約今年見。（圖／資料照）

在新車規劃上，全新的ID.4、ID.5電動休旅預計今年發表上市，提供標準款與性能的GTX版本，標準款動力部分採單馬達後驅（201匹／31.5公斤米扭力）、77kWh鋰電池，具有EPA續航402公里表現，可在125kW快充下於38分鐘將電量從5%充至80％。而ID.4 GTX則採雙馬達全驅（295匹），靜止破百加速6.2秒。

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