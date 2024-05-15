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台灣特斯拉推「新版軟體更新」！增自動開啟行李廂、哨兵模式預覽

▲台灣特斯拉OTA更新。（圖／翻攝自特斯拉）

▲台灣特斯拉即日起將推送新版OTA軟體更新，全車系S3XY在行車、導航與行李廂自動開啟等功能。（圖／翻攝自特斯拉，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣特斯拉即日起將推送2024年最新OTA遠端韌體更新版本，針對全車系S3XY新增行車、導航與行李廂自動開啟等功能。台灣特斯拉也表示，軟體更新為滾動式推送，並不是每款車輛都會在同一時間收到相同更新，車主可透過車內觸控螢幕與Tesla App查看通知。

此次新版韌體更新，提供Model 3、Model Y在停車時可全螢幕實時控制車輛、行車時也可將路況顯示調整為全螢幕；另外也在導航系統新增「旅程進度條」，可隨車輛行駛變化，並且更新的「線上路線規劃」即時顯示功能，也可依車主習慣自訂路線變更頻率，節省駕駛時間。

▲台灣特斯拉OTA更新。（圖／翻攝自特斯拉）

▲煥新版 Model 3 與 Model S、Model X 也新增「自動開啟行李廂」功能。

Model S、Model X方面，新版本的自動換檔功能（Beta版本）也有進化，可在前進檔、倒車檔間自動切換，讓車主不必使用觸控螢幕就能依周遭環境自動換檔。另外，煥新版 Model 3 與 Model S、Model X 也新增「自動開啟行李廂」功能，只要站在行李廂後方，確保手機鑰匙未受遮蔽，在車輛發出警示聲響後，後行李廂便可自動開啟。

影音娛樂系統方面，S3XY 全車系新增「Spotify播放佇列功能」與「播放速度調整」等功能，另外也更新「吸血鬼倖存者」、「The Battle of Polytopia」2款遊戲。另外新版本也增添「哨兵模式錄製預覽」、Model S與Model X高速行駛時的再生煞車、代客泊車通知等。

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