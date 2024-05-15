▲哈雷Hydra-Glide Revival全球限量1,750台，總代理太古鼎翰爭取6台配額，售價169.9萬。（圖／翻攝自Harley-Davidson，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

為慶祝Hydra-Glide車款誕生75周年，哈雷（Harley-Davidson）原廠今年也復刻Panhead時代冠軍車型，推出Hydra-Glide Revival復刻版，全球限量1,750台，總代理太古鼎翰爭取6台配額，售價為169.9萬。

哈雷Hydra-Glide Revival限量版：169.9萬（限量6台）

新Hydra-Glide Revival限量版以1950年Panhead車型中的Hydra-Glide為靈感，並以現代Heritage Classic為車架設計基礎進行改造，保留Softail流線身形，並賦予更多復古風格。

▲Hydra-Glide Revival限量版採紅／白雙色塗裝，具有大V型油箱徽飾、可拆卸風鏡及單人低座椅。

Hydra-Glide Revival限量版採紅／白雙色塗裝，具有大V型油箱徽飾、可拆卸雙色風鏡與單人低座椅，每台車的車把座都有專屬雷雕序號，並具有Icon Collection徽飾，另外也配置大容量馬鞍包，並且在單人座椅、馬鞍袋等處皆以流蘇、鉚釘點綴，結合白色滾邊、糖果色玫瑰花飾等。

▲車把座都有專屬雷雕序號，並具有Icon Collection徽飾，並具有高流量圓形空濾、巡航控制系統。



動力上，Hydra-Glide Revival搭載Milwaukee-Eight 114 V-Twin引擎，具有93.9匹／5,020rpm、16.2公斤米／3,000rpm輸出，標配高流量圓形空濾、並具有巡航控制系統、低位隱藏式單避震。新Hydra-Glide Revival全台限量6台，總代理太古鼎翰也將於5/18-5/19於台北、桃園、台中展示中心舉行VIP預賞會。

▲哈雷Hydra-Glide Revival限量版簡易規格。