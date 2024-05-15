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Suzuki推出「Jimny復古特仕版」　5門手排版、澳洲限定500台

▲澳洲Suzuki Jimny XL Heritage。（圖／翻攝自Suzuki）

▲澳洲Suzuki推出Jimny XL Heritage 5門特仕版，主打復古風格，限量500台。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

澳洲Suzuki在去年推出三門Jimny Heritage特仕版後，近日也以同樣方式推出5門Jimny XL Heritage特仕版，該特仕車具有復古風格的車身彩貼，限量生產500台。

此次澳洲Suzuki推出的Jimny XL Heritage特仕版，目的是為了重現70、80、90年代的「活力感」，原廠也將該特仕版描述為時光機器。車主可選擇一系列車色，並且在輪拱、車尾後方具有復古風格的紅色／橘色彩繪貼紙，並且還有經典的犀牛圖案徽飾。

▲澳洲Suzuki Jimny XL Heritage。（圖／翻攝自Suzuki）

▲澳洲Suzuki Jimny XL Heritage。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Jimny XL Heritage特仕版僅限手排車型，具有橘紅色車身彩貼、犀牛徽飾。

動力配置與一般5門Jimny一樣，採1.5升4缸自然進氣引擎，具有102匹／13.2公斤米扭力。不過Heritage特仕版僅限5速手排版本，並具有AllGrip Pro 4WD 4輪驅動系統。標配上也有9吋中控螢幕、倒車顯影，而駕駛輔助系統僅有AEB急煞輔助、LKA車道偏移警示等，不過ACC主動定速巡航則沒有，後者僅限自排車型。

Jimny XL Heritage特仕版澳洲售價自36,490澳幣起，折合新台幣約74.3萬起，比一般5門車型貴上1,500澳幣（折合新台幣約3萬）。

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關鍵字：汽車休旅5門Suzuki鈴木JimnyHeritage限量復古越野彩貼手排

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