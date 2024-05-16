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「HONDA改款新City掀背」海外開賣！1.5升油電雙動力　折合新台幣58萬

▲小改款HONDA City掀背馬來西亞開賣，提供1.5升自然進氣與油電。（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA City掀背馬來西亞開賣，提供1.5升自然進氣與油電。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA Fit雖然沒導入東南亞市場，但當地有款掀背車相當受歡迎，馬來西亞發表小改款HONDA City Hatchback，搭載RS套件的City掀背車，顏值可是比台灣賣得Fit還帥氣！

▲小改款HONDA City掀背馬來西亞開賣，提供1.5升自然進氣與油電。（圖／翻攝自HONDA）

▲小改款HONDA City掀背馬來西亞開賣，提供1.5升自然進氣與油電。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣過去曾賣過City房車，東南亞市場持續改款更新，甚至推出動感的掀背頗受市場歡迎。

馬來西亞開賣小改款Honda City掀背車，當地提供5款車型、2種動力，開價折合新台幣58～77萬左右，入門搭載1.5升自然進氣，另有1.5升e:HEV油電可選，帥氣的RS車型當然沒缺席，為1.5升油電動力專屬。

▲小改款HONDA City掀背馬來西亞開賣，提供1.5升自然進氣與油電。（圖／翻攝自HONDA）

▲全車系搭載HONDA Sensing安全防護。

小改款City掀背內裝鋪陳與過去差異不大，入門採4.2吋儀表，中高規則升級成7吋數位樣式，多媒體螢幕仍維持8吋，但系統經過升級、解析度更討喜，中高階車型還支援無線的Apple Carplay等手機連結。

馬來西亞新City掀背安全更落實，全車系搭載Honda Sensing主被動安全防護，整合ACC跟車、FCW預警防護碰撞、LKAS車道維持、LDW車道偏移警示，高規RS車型還支援LSF低速跟車，雖然City掀背主打入門級距，但配備安全一點都不陽春。

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關鍵字：hondaCitytoyotavios房車掀背車油電小改款HR-VCR-V

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