HONDA公布2024年度財報「營收創歷史新高」！Hybrid車款暢銷是關鍵

圖文／7Car 小七車觀點

日本汽車大廠 Honda 近日公佈 2024 年度財報 (2023 年 4 月至2024 年 3 月)，受到日圓貶值及 Hybrid 車型的大賣，讓 2024 財年營收突破歷史新高，達到 13,819 億日圓 (1.3819 兆日圓)。

Honda 近日公佈的 2024 財年財報，截至 2024 年 3 月 31 日，公司營收達到歷史新高的 13,819 億日圓，相比 2023 財年的 7,807 億日圓有 6.8% 的成長幅度，其中汽車業務的營收表現最優異，達到 5,606 億日圓，其次則是摩托車業務，帶來了 5,562 億日圓的表現，兩者佔了官方統計的近 81% 營收。

目前 Honda 在全球主要的市場依然是美國、中國大陸及日本，其中美國銷量在去年更是成長 35.5%，達到了 1,358,000 輛，然而在中國大陸市場則因為受到自主品牌蓬勃發展的影響，導致在當地的銷量對比 2023 財年降低 1.5%，但依然有 1,221,000 輛的不俗表現，其中 Civic、Accord 及 CR-V 依然是原廠的主力車型，而上述三款車型所提供的 Hybrid 油電混合動力系統亦受到市場歡迎，也是這次銷量成長的主要因素之一。

為了在電動車市場持續發展，Honda 未來還將積極投入電動車市場，官方宣布將加大在電氣化車型上的投入研發，計劃於 2025 財年 (2024 年 4 月至 2025 年 3 月) 投入 11,900 億日圓進行電動車款的開發，向外界展示對於電氣化發展的決心。

Honda 日前宣布於加拿大建立全方位的電動車價值鏈，以強化該廠在北美的電動汽車供應系統和競爭力。期盼實現 2040 年達成純電動車及燃料電池車銷售佔全品牌車款 100% 的目標，以及 2050 年企業生產與營運碳中和的願景。