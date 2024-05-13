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藍寶堅尼出黑膠唱盤「收錄6款V12引擎超跑聲浪」即日起開放預購

圖文／7Car 小七車觀點

Automobili Lamborghini 與 Technics 在 5/9 共同宣布，推出基於 SL-1200MK7/SL-1210MK7 DJ 打造的全新 SL-1200M7B 唱盤，讓該廠 V12 引擎愛好者有機會收藏經典的聲浪，即日起開放預訂，並將在 6 月底於 Technics 授權經銷商與專賣店正式販售。

Automobili Lamborghini Technics SL-1200M7B

▲Automobili Lamborghini 與 Technics 共同推出基於 SL-1200MK7/SL-1210MK7 DJ 打造的全新 SL-1200M7B 唱盤，讓該廠 V12 引擎愛好者有機會收藏經典的聲浪，即日起開放預訂，並將在 6 月底於 Technics 授權經銷商與專賣店正式販售。

本次的合作緣由，在於雙方擁有相似的企業文化與價值觀，也各擁有約 60 年的品牌歷史，兩者也都致力於技術的研發，並憑藉獨有的理念來站穩市場，堅持創造可打動品牌愛好者內心的聲音。Lamborghini 表示該廠 V12 引擎排氣聲浪與 Technics 對於音效的解決方案在合作之後，可提供更具情感的豐富音效體驗，促成了本次的合作。

Automobili Lamborghini Technics SL-1200M7B

SL-1200M7B 唱盤的造型設計靈感源於 Lamborghini 代表性的 Y 字型圖案，包括燈具、輪圈以及車身線條等處皆可見到，加上該廠慣用的橘色、綠色與黃色烤漆，成為了 SL-1200M7B 的配色。至於規格部分則配置無刷直驅馬達、高靈敏度唱臂、雙層結構唱盤、高剛性機殼及高阻尼避震器，也擁有音高控制、速度調整、反向播放等功能，滿足 DJ 播放所需的靈活度，更具備高亮度 LED 照明裝置。

Automobili Lamborghini Technics SL-1200M7B

▲SL-1200M7B 唱盤的造型設計靈感源於 Lamborghini 代表性的 Y 字型圖案，包括燈具、輪圈以及車身線條等處皆可見到，加上該廠慣用的橘色、綠色與黃色烤漆，成為了 SL-1200M7B 的配色。

Automobili Lamborghini Technics SL-1200M7B

▲SL-1200M7B 唱盤配置無刷直驅馬達、高靈敏度唱臂、雙層結構唱盤、高剛性機殼及高阻尼避震器，也擁有音高控制、速度調整、反向播放等功能，滿足 DJ 播放所需的靈活度，更具備高亮度 LED 照明裝置。

在出貨時，也將附上錄有 400GT 2+2、Miura SV、25th Anniversary Countach、Diablo 6.0 SE、Murciélago LP 640 及 Revuelto 共 6 款不同車型 V12 引擎的排氣與行駛聲浪的黑膠唱片。唱片本身也融合 Revuelto 的輪圈造型，而買家還會獲贈 1 塊唱片墊及 2 張 Techincs 貼紙，增加收藏價值。

Automobili Lamborghini Technics SL-1200M7B

▲出貨時將附上錄有 400GT 2+2、Miura SV、25th Anniversary Countach、Diablo 6.0 SE、Murciélago LP 640 及 Revuelto 共 6 款不同車型 V12 引擎的排氣與行駛聲浪的黑膠唱片。唱片本身也融合 Revuelto 的輪圈造型。

Lamborghini 依循該廠 "Direzione Cor Tauri" 電氣化計劃，明確表示在 2024 年全車系進行電氣化發展，同時亮相 Urus PHEV 以及 Huracán 後繼車款；於 2028 年發表品牌第一輛全電動車款 – Lanzador；2029 年則將推出 Urus 的純電後繼車款。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Lamborghini藍寶堅尼唱盤TechnicsSL-1200M7BV12引擎黑膠超跑聲浪

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