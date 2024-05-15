▲新一代HONDA Freed日本訂單踴躍，傳出將來台灣市場卡位。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣TOYOTA Sienta因無改款更新計劃，預計將在今年9月停產，讓入門7人座MPV頓時出現大空缺，不過近來正在日本賣得火熱的新一代HONDA Freed，同樣主打小車7人座空間，台灣市場傳出有導入規劃，台灣本田對此回應。

▲台灣本田會持續評估台灣市場需求，對Freed並無太多表示規劃。

台灣本田表示，對於新一代HONDA Freed確實有評估導入規劃，目前Freed仍只有日本市場專屬，若未來有望登台，將以入門小車格局殺入百萬7人座市場，不過台灣原廠對於Freed時間點、細節都尚未透露，目前台灣本田應會以改款Fit、HR-V作為首要目標。

▲日本Freed展現高人氣，大改款預售不到1個禮拜突破3千張訂單。

日本自5月9日展開大改款HONDA Freed預售後，人氣水漲船高，不到1個禮拜就突破3千張訂單，提供1.5升自然進氣與1.5升e:HEV油電，又以油電動力最暢銷，訂單比例達7:3，首次推出的跨界車款也引起不少關注，新Freed日本預估售價250萬日圓，折合新台幣52萬，以市場定位來說，也頗合台灣市場胃口。

HONDA Freed最直接對手就是TOYOTA Sienta，兩者都是主打小車7人座MPV，可惜的是，台灣國產TOYOTA Sienta並未有日規大改款導入規劃，因此將在今年9月停產，若HONDA Freed來台灣補位，屆時市場上將少一個最直接對手。