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喜悅汽車「新年式Leon掀背／旅行車」亮相！取消入門3缸增PHEV油電

圖文／7Car 小七車觀點

西班牙汽車品牌 Seat 先前對外公布將重整旗下產品線後，近日宣布推出中期改款 Leon 車系，取消原有的直列 3 缸引擎，換上 VAG 集團的 PHEV 插電式混合動力系統。

▲第四代 Seat Leon 迎來中期改款車型。

現行第四代 Seat Leon 首度於 2020 年推出，在同集團的 Golf和 Octavia 相繼推出中期改款車型後，Seat 也遵循母廠的規劃在今年推出新款車型。不過與 Cupra Leon 不同，標準版的 Seat Leon 延續原有的造型，最大的變化是頭燈新增選配矩陣 LED 頭燈。

進入車內，新年式改款 Leon 導入數位座艙設計概念，中控台上配備全新的 10.25 吋數位儀表板，並整合全新的 10.4 吋多媒體資訊娛樂螢幕或 12.9 吋螢幕 (選配)。而兩組螢幕均搭配與改款後的 Golf 一樣，採用觸控式滑動的空調介面。另外，這次 Seat 原廠還在中央鞍座添加一組全新 15W 無線充電板。

動力部分，在 3 缸汽油引擎除役後，現在僅剩下汽油 (TSI)、輕度混合動力 (eTSI)、柴油 (TDI) 和 PHEV (eHybrid) 四款採用四缸引擎的動力系統。因此 1.5 TSI 四缸引擎成為新款 Leon 的入門動力，其具有 115ps 最大馬力和 220 牛頓米峰值扭力，並搭配 6 速手排變速箱。

另外 2.0 TDI 渦輪柴油引擎和1.5 eTSI 均加入 48V 輕度混合動力技術。後者最大馬力為 115ps，前者為 150ps，均搭配 7 速 DSG 變速箱。

至於PHEV，Leon eHybrid 升級新型 1.5 TSI 動力，搭配單一電動馬達，綜效輸出為 204ps 馬力。未來還會再推出 PHEV 動力，預期將會有約 100 公里的純電續航里程。新款 Leon 五門掀背和旅行車版本將於 5 月在巴塞隆納的 Martorell 工廠開始生產。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Seat喜悅Leon汽車新車旅行車

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