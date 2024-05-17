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賓利「第4代歐陸GT跑車」6月發表！告別W12引擎改搭V8插電動力

圖文／7Car 小七車觀點

繼先前福斯集團旗下英國豪華品牌 Bentley 宣布 6.0L W12 引擎正式停產，傳統的 V8 燃油引擎也確定告別後，再度於本月稍早宣布推出 V8 PHEV 高性能混合動力系統，而首款將搭載此全新混合動力的車款即為 Continental GT 車型。近日 (05/16) Bentley 於官方網站宣布，搭載 V8 PHEV 高性能混合動力全新的第四代 Continental GT 車型將於 2024 年 6 月正式推出，雖然這次官方公開的細節並不多，但總體來說該動力系統的技術源自於 VAG 集團，也就是目前應用在 Porsche Cayenne 及 Lamborghini Urus SE 等高性能車型上。

原廠現並未公開全新第四代 Continental GT 詳細規格及數據，僅發布車輛偽裝照。原廠宣稱，第四代車型在外觀設計和科技上進行了全面提升，並延續了賓利的奢華與傳統。第四代 Continental GT 將結合高效能與環保，同時搭載最新的底盤技術，包括主動四輪驅動系統、扭力分配、四輪轉向、電子限滑差速器、電動主動式防傾桿及全新雙閥阻尼器。

全新 V8 PHEV 高性能混合動力方面，根據 Bentley 公布資訊顯示，全新第四代 Continental GT 所搭載的 V8 PHEV 動力綜效輸出將可產出 782PS 的最大馬力與高達 1,000Nm 的峰值扭力，將成為品牌公路量產車最強大的引擎，比起舊款的 W12 引擎出力還多出約 90PS 馬力，可說相當驚人。

續航里程方面，原廠宣稱，第四代 Continental GT 純電續航力將可達 50 英里（80 公里），二氧化碳排放量（WLTP）低於 50 克/公里。同時透過原廠的調教，將保有原先燃油動力悅耳的聲浪表現，提供更豐富的駕駛樂趣。

Continental GT首次亮相於 2002 年，這款車可謂賓利重獲新生的代表作，使 Bentley 從原先年銷量僅約 1000 輛激增至超過 10000 輛，重新定義了品牌的現代形象。第二代 Continental GT 於 2010 年正式登場，最初搭載 W12 引擎，並於 2012 年推出 4.0 升 V8 選項。第三代 Continental GT 於 2018 年正式問世，採用全新平台、新引擎、新懸吊系統、全新電氣化架構及全新的內外觀設計，為競爭激烈的豪華 GT 市場樹立了新標竿。然而就在近日，Bentley 於北美市場宣布推出最後搭載純燃油 V8 引擎的 Edition 8 系列限量車型，包含了 Continental GT、Continental GT Convertible 和 Flying Spur，正式向傳統 V8 引擎告別，也宣示著新能源時代的到來。

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關鍵字：小七車觀點Bentley賓利ContinentalGTV8W12油電超跑跑車汽車新車

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