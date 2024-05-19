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英國硬派越野車INEOS「推特仕版限量1924台」！慶祝同鄉品牌100周年

圖文／7Car 小七車觀點

INEOS 近日宣布推出品牌首款限量版車型 Grenadier 1924，主要是為了慶祝英國服裝品牌 Belstaff 成立 100 週年。預計將在 6/26 開始販售，全球限量 1,924 輛。所有車型將採用相同的外觀飾件，搭配灰白色或墨黑色車身塗裝。

▲INEOS 品牌首款限量版車型 Grenadier 1924 登場。

另外 INEOS 原廠還特別為 Grenadier 1924 換上亮黑色鑽石切割 17 吋雙色鋁合金輪圈以及黑色前水箱罩，搭配深灰色的前後防撞護板。進入車內，可以看到儀表板、中央鞍座、頂部控制台、開關都改採用深綠色飾板。同時導入全新的黑色皮革應用在方向盤、手煞車和乘客把手等處，車頂棚也改為深灰色的鋪陳，營造出限量版車型獨有的氛圍。

INEOS 原廠預計將於 5/24 至 5/28 在英國 Stoke-on-Trent 舉行的 Belstaff 百年特別活動上公開亮相 Grenadier 1924。值得一提的是，這次限量版車型的推出並不是 INEOS 第一次與服裝公司合作，因為 Grenadier 現行的 Trailmaster 和 Fieldmaster 兩款車型的稱呼就是以 Belstaff 最具代表性的兩件夾克所命名。此外，原廠表示每輛 Grenadier 1924 都會附有一塊專屬銘牌，標示該車型在限量 1,924 當中的編號。不過目前官方尚未公佈 Grenadier 1924 的定價。

目前 INEOS 品牌已於去年 9  月由永三國際正式引進販售，首波導入五人座 Station Wagon 車型 (汽油和柴油版本)，亦提供多樣化的配件選項供消費者選擇，建議售價為新臺幣 428 萬元起。並在今年 2 月開始陸續成立台北旗艦展示中心以及台中展示暨服務中心，藉著與永三國際合作，INEOS 相信可以在臺灣豪華越野車市場再添新機。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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