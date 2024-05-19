TOYOTA「Corolla Sport掀背車」新年式北美登場！約新台幣75.6萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota USA 近日 (05/14) 於北美官方網站宣布正式推出全新 2025 年式美規 Corolla Sport 車系，提供 SE、Nightshade 及 XSE 三種車型選擇，全車系標配 Toyota Safety Sense 3.0 和 8 吋 Toyota Audio Multimedia 系統，並擁有無線 Apple CarPlay® 和 Android Auto™。其車型編成及正式建議售價分別為 SE (折合新臺幣 75.6 萬元起)、Nightshade (折合新臺幣 78.8 萬元起)、XSE (折合新臺幣 86.2 萬元起)。

外觀方面，美規 2025 年式 Toyota Corolla Sport 延續以往年輕動感的掀背造型，前方採用 J 型設計的 LED Bi-Beam 頭燈以及 C 字專屬廠徽，下保桿連接霧燈處具有 C 型飾條設計搭配黑色鋼琴烤漆進氣壩，車側車窗並未採鍍鉻飾條點綴，後保險桿下方採燻黑設計。胎圈配置上，入門 SE 車型搭載 16 吋鋁圈組，Nightshade 車型升級 18 吋青銅色鋁圈，而 XSE 車型則是搭載 18 吋石墨色鋁圈組，風格迥異。

內裝方面，美規 2025 年式 Toyota Corolla Sport 依然延續現行款 Corolla 車系車艙鋪陳，在科技方面享有中控台 8 吋 Toyota Audio Multimedia 多媒體資訊系統，可支援藍牙連接，並提供 HD Radio、USB 和 SiriusXM® 3 個月試用訂閱服務。車內配置方面，中央鞍座配置可放置手機等小物件的托盤，更可選配無線充電面板，另外也具備 6 具原廠揚聲器立體環繞音效、緞面鍍鉻內車門把手等。

安全表現方面，美規新年式 Toyota Corolla Sport 標配 Toyota Safety Sense 3.0，智動駕駛輔助系統，攝影機偵測範圍、雷達死角範圍都進行優化，擁有 ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop & Go)、LTA 車道循跡輔助系統、PCS 預警式防護系統、AHB 智慧型遠光燈自動切換系統外，PCS 的路口辨識功能在十字路口轉彎時可偵測對向來車與交叉路口的行人、自行車與摩托車，RSA 速限辨識輔助系統則透過攝影機辨識，通知駕駛目前行駛路段的交通速限。旗艦車型更搭載 BSM 盲點偵測警示系統、SEA 安全離座警示系統、PVM 環景影像輔助系統等。

動力配置方面，美規新年式 Toyota Corolla Sport 採用與國內販售之 Corolla Sport 車系相同動力系統，其搭載 1987c.c. M20A-FKS DOHC 直列四缸自然進氣汽油引擎，擁有 VVT-iE 電子控制連續可變汽門正時系統及 VVT-I 連續可變汽門正時控制系統，壓縮比為13.0:1，配上 Direct Shift-CVT 無段變速系統附 10 速序列式手自排與 Power Mode，可在 6,600rpm 時產生 171PS 最大馬力，並於 4,600-5,000rpm 間爆發 20.6kgm 峰值扭力。

現行款 Toyota Corolla Sport 於 2018 年日內瓦車展進行全球首發，屬於第 12 世代 Corolla 車系家族成員，於台灣、日本、北美及澳洲等市場皆使用 Corolla 之名上市。國內市場方面，和泰汽車於 2018 年導入國內市場，並於 2020 年 7 月中旬配合 TMC 全球策略將旗下進口中型掀背車原 Auris 更名為 Corolla Sport，成為 C-Segment 進口掀背級距中熱門的選擇，在國內最大的同級對手為 Ford Focus 以及 Mazda 3。和泰汽車於 2022 年 10 月導入 2023 年式車型，主要新增 12.3 吋數位儀表並標配 TSS 3.0，而最新 2024 年式僅提供單一規格為旗艦車型，正式建議售價為新臺幣 96.9 萬元起。