「TOYOTA新Yaris入門掀背」登場！外型、操控大升級　折合新台幣65萬

▲海外TOYOTA Yaris推出限量新車，針對外型、底盤升級。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

已經在日前離開台灣的TOYOTA Yaris，在東南亞仍是暢銷車款繼續改款更新，近來在馬來西亞市場原廠推出更兇、更殺的Yaris G Limited 特仕車，外觀、內裝經過不少好料升級，折合新台幣65萬！

▲外觀賦予多項空力套件，滿足視覺取向的鋼砲迷。

TOYOTA Yaris G Limited視覺相當動感、活潑，一點都不陽春，外型維持層次分明的雙色塗裝，並加上更有侵略氣息的空力套件於前後下擾流、側裙鋪陳，並在周圍以搶眼的紅色元素妝點，新Yaris G Limited不僅時尚，視覺運動感點好點滿！

▲底盤透過強化桿、避震升級，搭配優化的動力冷卻系統。

除了外觀有多項專屬設計，底盤操控也是新車精髓，原廠特別以Gazoo Racing調校開發的懸吊、底盤強化支架，透過更硬朗的懸吊、底盤強化桿，讓Yaris G Limited擁有更俐落的操控身手。

雖然動力仍維持1.5升自然進氣搭配CVT變速箱，不過內部換上新的油門控制、冷卻系統，使引擎內部燃燒效率更好，油門反應也變得更輕盈，配上強化的懸吊，Yaris G Limited展現比起一般款更濃厚的性能味。