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第6代「大改款得利卡」要來了！三菱多款休旅、跨界新車公開

▲三菱公布多款新車計劃，有不少休旅、MPV準備問世。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱公布多款新車計劃，有不少休旅、MPV準備問世。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱公布重點的「Momentum 2030」未來計劃，預計在2030年前每1年都有1款全新車上市，而預告圖中藏有1款方正型的MPV新車，被譽為下一代得利卡雛形，具備不俗的空間機能與節能PHEV動力。

▲三菱公布多款新車計劃，有不少休旅、MPV準備問世。（圖／翻攝自三菱）

▲現行得利卡Delica D:5將近17年未換代！而大改款已傳出將在近期登場！（圖／翻攝自三菱）

▲正中間的新車頭燈採用搶眼的T字造型，與D:X Concept概念車特色相似。

三菱的「Momentum 2030」重點計劃中，預告正中間的從頭燈細節觀察，相當神似日前東京車展發表的D:X Concept概念車，該車被認為是下一代得利卡雛形，採用3排6人座配置，並配置趨勢的新能源動力，如今出現在三菱未來計劃中，似乎在暗示新得利卡將走出日本，進軍其他各大市場。

至於其他新車細節尚不清楚，但從輪廓來看，幾乎都是主流的休旅、跨界車款，而即將在北美停售的三菱Mirage入門掀背車，未來預計會有款主流的入門休旅，來取代Mirage戰略位置。

三菱擅長的皮卡休旅級距，未來仍會持續推出，利用三菱、雷諾、日產聯盟優勢，將加速電動車開發，「Momentum 2030」計劃中已知有7款新車蓄勢待發，安排在2030年前登場。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車ASXCMCZing

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