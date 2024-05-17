▲本周新車一輛接一輛發表開賣，四輪、二輪機車都有亮點。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周有不少膾炙人口新車陸續上市，小改款Skoda Scala、新年式Nissan X-Trail、全新Audi Q4 e-tron開賣；TOYOTA Camry、MG4等話題車款已在暖身籌備，分別有規格配備曝光；在二輪機車市場上，光陽也帶來多款新車亮相。

▲台灣MG4曝光3種動力，入門款若能百萬有找，將又是市場話題震撼彈。

MG4已在最後籌備階段（連結），預計6月與台灣消費者見面，近來重點的詳細規格陸續曝光，目前已知就有125kW (約 167.6hp)、150kW (約 201.2hp) 及 320kW (約 429.13hp)等3種車型，接下來就等最重要的價格公開。

▲大改款TOYOTA Camry準備登場，曝光詳細的配備與車型。

大改款TOYOTA Camry被經銷商暴雷（連結），台灣提供2.0升汽油、2.5升油電等2種動力，共計4款車型，其中重點配備資訊也有進一步消息，汽油、油電高階車型都配有改款重點的12.3吋螢幕與12.3吋儀錶，全車系標配8具氣囊與TSS安全防護。

▲光陽新車亮相，公開最新資費方案。

國內機車大廠KYMCO光陽本周舉辦Ionex Uno創世紀發表會（連結），帶來S Techno、「CoolOne酷玩」等新車亮相，同時公布單電池168、雙電池498、最高18個月騎到飽的資費方案，再次為電動機車市場帶來更震撼的重棒消息。

▲入門掀背小改款Skoda Scala登場，帶來省稅金的小排氣渦輪2種動力。

小改款Skoda Scala開賣（連結），首批早鳥還提供多項優惠，共有1.0 TSI、1.5TSI兩種動力，售價分別為100.8萬 、106.8萬，8月底前完成掛牌可享早鳥優惠，免費升級駕馭樂趣套件（包括駕駛座8項電調座椅、方向盤換檔撥片、駕駛模式），價值5萬元。

▲Audi Q4 e-tron來勢洶洶，搶攻豪華入門電車市場。

這可是Audi最便宜的全新電動休旅，劍指BMW iX1、iX2、賓士GLA而來，Audi全新Q4 e-tron上市（連結），新車共有休旅、Sporttback跑旅選擇，提供45、55 quattro兩種動力，建議售價自209萬起。台灣奧迪更加碼推出早鳥優惠價，六月底前入主最低只要199萬起，使Q4 e-tron成為目前德系豪華中型電動休旅中最親民的車款。

▲新年式國產Nissan X-Trail配備升級、不加價。

新年式Nissan X-Trail開賣（連結），車型售價不變，售價104.9～122.9萬，比HONDA CR-V 105.9～127.9萬便宜，若有需求的消費者，原廠仍有提供受訂生產的客車版，售價114.9～132.9萬。外觀提供2種新車色、運動化套件選配，內裝升級四螢幕連動功能並支援無線 Apple CarPlay 與無線Android Auto。