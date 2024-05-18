ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Mazda CX-90」試駕！稅金先放一邊　顧家又熱血的靈活大空間7人座

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲6缸引擎聲浪、動力都帶勁，全新Mazda CX-90不僅動態靈活，豪華大空間值得一看。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda第2款豪華休旅代表作，全新的CX-90重新詮釋旗艦7人座，不僅比德系休旅擁有更親民的入手價，在配備空間處理上都堪稱上乘水準，高輸出的6缸引擎與後驅平台讓CX-90擁有高樂趣的操控身手，先把3.3升稅金放一邊，全新的旗艦CX-90值得細細品嘗。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲繼去年CX-60廣受好評，台灣市場今年導入CX-90成為第2款豪華休旅。

海外Mazda豪華作品目前有CX-60、CX-70、CX-80、CX-90等4款，這4款全新車均採用Mazda最新縱置6缸引擎、8速變速箱、後驅平台等技術，台灣市場在產品上以CX-60鎖定5人座休旅市場，而CX-90則提供有更大7人座空間需求，兩車在定位上作了相當好區隔。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90車長超過5米，外型設計比CX-60更威風，與銀色鍍鉻料件搭配，顯得相當貴氣。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲車側銀飾板突顯6缸身份定位。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲胎圈採用21吋Toyo Proxes Sport，強調抓地性能又能保有不錯的舒適度。

台灣Mazda全新的CX-90在價格設定頗有誠意，CX-90尺碼5,100x1,994x1,735mm、軸距3,120mm，與德系的BMW X7、賓士GLS、Audi Q7相近，不過CX-90開價約落在200萬出頭，比起小一號5人座的BMW X5、賓士GLC還便宜。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲保桿設計有稜有角、運動味十足，車尾配有休旅族群重視的電動尾門。

保桿雕塑立體感十足、層次分明，豐富不少視覺變化，加上Mazda講究的工藝烤漆，在光影折射下顯得閃閃動人，就算是車長破5米的大個子，CX-90在外觀上不呆板、老氣，帶出頗有運動味的跑旅感。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲座艙格局與CX-60相近，在細節處理上CX-90更出色，配備空間也更完善。

源自CX-60的Mazda最新家族座艙設計，以12.3吋多媒體液晶螢幕搭配12.3吋數位儀錶、HUD抬頭顯示，數位科技感討喜，空調介面保留一部分的實體操作，在使用上較為就手，配備來說也相當豐富，面積涵蓋第2排的全景天窗、電動調整方向盤等，前、後座都配有恆溫空調，體恤第3排乘客貼心的出風口設計，展現旗艦車該有的風範與高質感水準。

CX-90在安全性表現上滴水不露，在國外撞擊測試拿到最高評價，也支援趨勢的L2等級輔助駕駛系統，與CX-60相同配有駕駛面部辨識系統，車輛能隨時檢測駕駛精神狀況，為行車安全把關。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲12.3吋螢幕支援無線Apple Carplay等手機連結、360度環景，可惜台灣不支援觸控操作。

CX-60、CX-90都配有最新的12.3吋多媒體螢幕，支援原廠導航、無線Apple Carplay、Android auto手機連結，可惜必須仰賴中央旋鈕來操作，螢幕並不像國外能支援觸控服務，或許是台灣原廠對於安全性的考量。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲HUD抬頭顯示幕能投射清楚的導航路徑，讓駕駛視線專注在前方。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲12.3吋數位儀錶能隨著駕馭模式切換，作主題、顏色變換，在使用跟車系統上也能切換專屬介面，讓駕駛迅速掌握與車輛達成良好溝通。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲排檔座整合電子手剎車，旋鈕用來操作多媒體螢幕，前方配有無線手機充電與動態模式切換，銀色格紋設計顯得精緻、時尚。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲方向盤握感不俗，造型延續Mazda家族經典設計，兩側按鍵圖示明確，操作簡單好上手。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲座椅機能性豐富，電動調整、記憶、通風功能應有盡有。

座椅採用高級的Nappa真皮材質，支援電動調整、記憶等，在炎熱夏天下還有貼心通風功能相當加分，整體乘坐品質舒適合宜，不過或許是因應北美主戰場，對於體型較為嬌小的亞洲人來說，座椅兩側的包覆度則顯得較為一般。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲第2排座椅椅背具有多段調整，也支援前後滑移，為乘客創造最舒適的乘坐空間。

第2排舒適度可圈可點，座椅支援前後滑移、椅背調整，還附有隔熱的遮陽簾配置，在空間表現上游刃有餘，頭部、膝部均有開闊、餘裕空間。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲第3排座椅建議幼童或女性來使用，以身高超過180cm男性示範，空間所剩無幾。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲行李廂空間地形平坦，座椅都打平後，提供2,025L超大的置物空間，配有與前方相同的Type-C充電孔，不僅外出露營很能載，充電也方便。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲動力精髓來自3.3升6缸引擎，不僅聲浪好聽，性能隨傳隨到帶勁。

源自與CX-60相同的3.3升6缸渦輪配上48V輕油電、8速變速箱、縱置引擎後驅平台，不過台灣原廠相當有誠意為CX-90直接一口氣引進高輸出版本，相較CX-60的284匹馬力、45.9公斤米扭力，台灣CX-90提升到345匹馬力、51公斤米扭力。

無論是城市街道上的繁忙交通還是崎嶇的山路，Mazda CX-90展現卓越動態表現和極致駕馭體驗。一點都感受不出CX-90是重達2.2頓、車長5米的大個子，一般狀態下相當輕盈，在中高速域延展佳，加上澎拜、美妙的6缸渾然聲浪，CX-90是位均衡能文能武的均衡之作。

▲CX-90（圖／記者徐煜展攝）

▲CX-90底盤、操控給人不錯的操控樂趣，四輪都能穩穩貼在路面，給予駕駛相當高的信心回饋。

在操控性能方面，Mazda CX-90同樣令人印象深刻。調校的底盤和懸吊系統確保了出色操控穩定性和靈活性，採用AWD智慧四驅系統，大多狀態下以後輪輸出為主，無論是高速公路上直線行駛還是彎曲山路上，都能帶給駕駛者豐富樂趣，且縱置引擎優化迴轉半徑，只要抓好角度，CX-90能在路上輕鬆迴轉，減少新手或女性駕駛開大車的恐懼感。

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

►台灣60萬房車少1款！銷售30年三菱Lancer今年停產　將成MG5導入契機？

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅7人座六缸引擎後驅CX-5

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

新一代「MG ZS休旅」現身抓到了！內外更有料　將導入1.5升新油電

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV快買不到了

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

第6代「大改款得利卡」要來了！三菱多款休旅、跨界新車公開

第6代「大改款得利卡」要來了！三菱多款休旅、跨界新車公開

愛快羅密歐推「限量特別版休旅＆房車」！黑化四葉草上身殺氣滿點

愛快羅密歐推「限量特別版休旅＆房車」！黑化四葉草上身殺氣滿點

104.9萬起、入手比CR-V便宜！國產「新年式Nissan X-Trail」開賣

104.9萬起、入手比CR-V便宜！國產「新年式Nissan X-Trail」開賣

Nissan「X-Trail越野特仕版」中東開賣！專屬外觀套件上身更吸睛

Nissan「X-Trail越野特仕版」中東開賣！專屬外觀套件上身更吸睛

Suzuki推出「Jimny復古特仕版」　5門手排版、澳洲限定500台

Suzuki推出「Jimny復古特仕版」　5門手排版、澳洲限定500台

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366