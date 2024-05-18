「Mazda CX-90」試駕！稅金先放一邊　顧家又熱血的靈活大空間7人座

▲6缸引擎聲浪、動力都帶勁，全新Mazda CX-90不僅動態靈活，豪華大空間值得一看。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda第2款豪華休旅代表作，全新的CX-90重新詮釋旗艦7人座，不僅比德系休旅擁有更親民的入手價，在配備空間處理上都堪稱上乘水準，高輸出的6缸引擎與後驅平台讓CX-90擁有高樂趣的操控身手，先把3.3升稅金放一邊，全新的旗艦CX-90值得細細品嘗。

▲繼去年CX-60廣受好評，台灣市場今年導入CX-90成為第2款豪華休旅。

海外Mazda豪華作品目前有CX-60、CX-70、CX-80、CX-90等4款，這4款全新車均採用Mazda最新縱置6缸引擎、8速變速箱、後驅平台等技術，台灣市場在產品上以CX-60鎖定5人座休旅市場，而CX-90則提供有更大7人座空間需求，兩車在定位上作了相當好區隔。

▲CX-90車長超過5米，外型設計比CX-60更威風，與銀色鍍鉻料件搭配，顯得相當貴氣。

▲車側銀飾板突顯6缸身份定位。

▲胎圈採用21吋Toyo Proxes Sport，強調抓地性能又能保有不錯的舒適度。

台灣Mazda全新的CX-90在價格設定頗有誠意，CX-90尺碼5,100x1,994x1,735mm、軸距3,120mm，與德系的BMW X7、賓士GLS、Audi Q7相近，不過CX-90開價約落在200萬出頭，比起小一號5人座的BMW X5、賓士GLC還便宜。

▲保桿設計有稜有角、運動味十足，車尾配有休旅族群重視的電動尾門。

保桿雕塑立體感十足、層次分明，豐富不少視覺變化，加上Mazda講究的工藝烤漆，在光影折射下顯得閃閃動人，就算是車長破5米的大個子，CX-90在外觀上不呆板、老氣，帶出頗有運動味的跑旅感。

▲座艙格局與CX-60相近，在細節處理上CX-90更出色，配備空間也更完善。

源自CX-60的Mazda最新家族座艙設計，以12.3吋多媒體液晶螢幕搭配12.3吋數位儀錶、HUD抬頭顯示，數位科技感討喜，空調介面保留一部分的實體操作，在使用上較為就手，配備來說也相當豐富，面積涵蓋第2排的全景天窗、電動調整方向盤等，前、後座都配有恆溫空調，體恤第3排乘客貼心的出風口設計，展現旗艦車該有的風範與高質感水準。

CX-90在安全性表現上滴水不露，在國外撞擊測試拿到最高評價，也支援趨勢的L2等級輔助駕駛系統，與CX-60相同配有駕駛面部辨識系統，車輛能隨時檢測駕駛精神狀況，為行車安全把關。

▲12.3吋螢幕支援無線Apple Carplay等手機連結、360度環景，可惜台灣不支援觸控操作。

CX-60、CX-90都配有最新的12.3吋多媒體螢幕，支援原廠導航、無線Apple Carplay、Android auto手機連結，可惜必須仰賴中央旋鈕來操作，螢幕並不像國外能支援觸控服務，或許是台灣原廠對於安全性的考量。

▲HUD抬頭顯示幕能投射清楚的導航路徑，讓駕駛視線專注在前方。

▲12.3吋數位儀錶能隨著駕馭模式切換，作主題、顏色變換，在使用跟車系統上也能切換專屬介面，讓駕駛迅速掌握與車輛達成良好溝通。

▲排檔座整合電子手剎車，旋鈕用來操作多媒體螢幕，前方配有無線手機充電與動態模式切換，銀色格紋設計顯得精緻、時尚。

▲方向盤握感不俗，造型延續Mazda家族經典設計，兩側按鍵圖示明確，操作簡單好上手。

▲座椅機能性豐富，電動調整、記憶、通風功能應有盡有。

座椅採用高級的Nappa真皮材質，支援電動調整、記憶等，在炎熱夏天下還有貼心通風功能相當加分，整體乘坐品質舒適合宜，不過或許是因應北美主戰場，對於體型較為嬌小的亞洲人來說，座椅兩側的包覆度則顯得較為一般。

▲第2排座椅椅背具有多段調整，也支援前後滑移，為乘客創造最舒適的乘坐空間。

第2排舒適度可圈可點，座椅支援前後滑移、椅背調整，還附有隔熱的遮陽簾配置，在空間表現上游刃有餘，頭部、膝部均有開闊、餘裕空間。

▲第3排座椅建議幼童或女性來使用，以身高超過180cm男性示範，空間所剩無幾。

▲行李廂空間地形平坦，座椅都打平後，提供2,025L超大的置物空間，配有與前方相同的Type-C充電孔，不僅外出露營很能載，充電也方便。

▲動力精髓來自3.3升6缸引擎，不僅聲浪好聽，性能隨傳隨到帶勁。

源自與CX-60相同的3.3升6缸渦輪配上48V輕油電、8速變速箱、縱置引擎後驅平台，不過台灣原廠相當有誠意為CX-90直接一口氣引進高輸出版本，相較CX-60的284匹馬力、45.9公斤米扭力，台灣CX-90提升到345匹馬力、51公斤米扭力。

無論是城市街道上的繁忙交通還是崎嶇的山路，Mazda CX-90展現卓越動態表現和極致駕馭體驗。一點都感受不出CX-90是重達2.2頓、車長5米的大個子，一般狀態下相當輕盈，在中高速域延展佳，加上澎拜、美妙的6缸渾然聲浪，CX-90是位均衡能文能武的均衡之作。

▲CX-90底盤、操控給人不錯的操控樂趣，四輪都能穩穩貼在路面，給予駕駛相當高的信心回饋。

在操控性能方面，Mazda CX-90同樣令人印象深刻。調校的底盤和懸吊系統確保了出色操控穩定性和靈活性，採用AWD智慧四驅系統，大多狀態下以後輪輸出為主，無論是高速公路上直線行駛還是彎曲山路上，都能帶給駕駛者豐富樂趣，且縱置引擎優化迴轉半徑，只要抓好角度，CX-90能在路上輕鬆迴轉，減少新手或女性駕駛開大車的恐懼感。