HONDA「氫燃料電池概念大卡車」問世！加氣1次可跑643KM↑

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日宣布將在今年 5 月 20 日至 5 月 23 日於美國拉斯維加斯舉辦的 Advanced Clean Transportation (ACT) Expo (先進潔淨運輸展) 中，首度發表符合美國 Class 8 總重標準的氫燃料電池概念大卡車。

▲Honda 宣布將發表符合美國 Class 8 總重標準的氫燃料電池概念大卡車。

即將登場的氫燃料電池概念大卡車採用最新的 Honda FC 系統驅動，其生產基地為在美國密西根州的 Brownstown。Honda 與 General Motors 集團在當地合資設立 Fuel Cell System Manufacturing, LLC (FCSM) 公司來量產氫燃料電池系統，成為過去 10 年 Honda 與 GM 合作的具體成果，該廠宣稱可較上一世代氫燃料電池系統降低 2/3 的使用成本，耐用度則達到 2 倍。

▲Honda 與 General Motors 集團在當地合資設立 Fuel Cell System Manufacturing, LLC (FCSM) 公司來量產氫燃料電池系統，成為過去 10 年 Honda 與 GM 合作的具體成果，該廠宣稱可較上一世代氫燃料電池系統降低 2/3 的使用成本，耐用度則達到 2 倍。

規格部分，這款氫燃料電池概念大卡車的車頭長寬高分別是 8,000 mm x 2,400 mm x 4,000mm，總重 (GCW) 為 37,273 公斤，具備 700bar 高壓儲氫槽 (重量 82 公斤)，電池容量為 120kWh，搭配 3 套 80kW 功率的 FC 系統下，具備 240kW 的最大馬力輸出 (約 321.8hp)，極速達約 112.65km/h，最高續航里程約為 643.74 公里。

▲具備 700bar 高壓儲氫槽 (重量 82 公斤)，電池容量為 120kWh。

▲搭配 3 套 80kW 功率的 FC 系統下，具備 240kW 的最大馬力輸出 (約 321.8hp)，極速達約 112.65km/h，最高續航里程約為 643.74 公里。

Honda 積極投入氫能動力研發，將未來的版圖定義為氫氣燃料電池乘用車、氫氣燃料電池商用車、儲能站點及工程機械等 4 大領域。除了發表氫燃料電池概念大卡車之外，Honda 也預告將在 Advanced Clean Transportation (ACT) Expo (先進潔淨運輸展) 中同步展出 2025 年式 CR-V e:FCEV 量產車、燃料電池系統及 AWV (Autonomous Work Vehicle) 自動駕駛工作車的原型車等最新科技。