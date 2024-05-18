Jaguar預告F-Pace休旅將停產「推雙特仕車型告別作」未來只賣電動車

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 Jaguar 朝向電動化邁進，現有搭載內燃機動力的車型將逐步停產。近日官方宣布推出兩款 F-Pace 限量版車型，來為該車系進行告別。

▲Jaguar F-Pace 將於今年底劃下句點。

首先在 90th Anniversary Edition 周年紀念版車型方面，其採用 R-Dynamic 空力套件，以及鑽石切削鋁合金輪圈和全景玻璃車頂。車內方面則標準提供運動化跑車座椅、亮色縫線、鋁合金飾板和烏木頂篷等豪華鋪陳。原廠提供多種動力供選擇，包含四缸或者六缸柴油動力系統等，另外也可以選擇 PHEV 插電式混合動力車型，後者在純電動續航里程經過 WLTP 測試下約有 64 公里左右的表現。

除了一般主力的車型提供紀念版外，Jaguar 原廠還針對 F-Type SVR 推出 575 車型。其同樣配備 5.0 升機械增壓 V8 引擎，並通過 JaguarDrive Selecter 8 速手自排變速系統將動力傳遞至四輪上，可產生 567 匹最大馬力和 700 牛頓米的峰值扭力。比標準的 SVR 車型提升 25 匹馬力，能夠在 3.8 秒內完成從靜止狀態加速到每小時 60 公里。

在動力升級之外，SVR 575 車型還特別採用黑色套件，以及兩種色調的 22 吋鍛造鋁合金輪圈。車內方面則配有鋁合金飾條，以及含有加熱和通風功能的 Windsor 皮革和 Suedecloth 麂皮運動座椅。

Jaguar F-Pace自 2015 年推出以來，已經生產了超過 328,000 輛。原廠預計將於今年底前停產，但身為品牌建廠 80 年以來首度跨入 SUV 級距的作品的地位將不可抹滅。另外 Jaguar 將於 2025 年起轉型為純電動豪華品牌，後續的作品與表現，令人引頸期盼。