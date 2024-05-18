ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Jaguar預告F-Pace休旅將停產「推雙特仕車型告別作」未來只賣電動車

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 Jaguar 朝向電動化邁進，現有搭載內燃機動力的車型將逐步停產。近日官方宣布推出兩款 F-Pace 限量版車型，來為該車系進行告別。

▲Jaguar F-Pace 將於今年底劃下句點。

首先在 90th Anniversary Edition 周年紀念版車型方面，其採用 R-Dynamic 空力套件，以及鑽石切削鋁合金輪圈和全景玻璃車頂。車內方面則標準提供運動化跑車座椅、亮色縫線、鋁合金飾板和烏木頂篷等豪華鋪陳。原廠提供多種動力供選擇，包含四缸或者六缸柴油動力系統等，另外也可以選擇 PHEV 插電式混合動力車型，後者在純電動續航里程經過 WLTP 測試下約有 64 公里左右的表現。

除了一般主力的車型提供紀念版外，Jaguar 原廠還針對 F-Type SVR 推出 575 車型。其同樣配備 5.0 升機械增壓 V8 引擎，並通過 JaguarDrive Selecter 8 速手自排變速系統將動力傳遞至四輪上，可產生 567 匹最大馬力和 700 牛頓米的峰值扭力。比標準的 SVR 車型提升 25 匹馬力，能夠在 3.8 秒內完成從靜止狀態加速到每小時 60 公里。

在動力升級之外，SVR 575 車型還特別採用黑色套件，以及兩種色調的 22 吋鍛造鋁合金輪圈。車內方面則配有鋁合金飾條，以及含有加熱和通風功能的 Windsor 皮革和 Suedecloth 麂皮運動座椅。

Jaguar F-Pace自 2015 年推出以來，已經生產了超過 328,000 輛。原廠預計將於今年底前停產，但身為品牌建廠 80 年以來首度跨入 SUV 級距的作品的地位將不可抹滅。另外 Jaguar 將於 2025 年起轉型為純電動豪華品牌，後續的作品與表現，令人引頸期盼。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點JaguarJLRF-Pace特仕版休旅車汽車新車捷豹

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

光陽Ionex電動機車「正式插旗泰國」！7月開旗艦店　換電站街頭直擊

光陽大樂Dollar試駕「30吋行李箱都能載」！20隱藏鎖點解鎖更多玩法

光陽大樂Dollar試駕「30吋行李箱都能載」！20隱藏鎖點解鎖更多玩法

拖吊免費＋維修零件工資折扣！7大車廠推地震專案助車主過難關

拖吊免費＋維修零件工資折扣！7大車廠推地震專案助車主過難關

GoShare宣布「4／3全台租車前1小時免費」雙北符合條件每日再發40元

GoShare宣布「4／3全台租車前1小時免費」雙北符合條件每日再發40元

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

大陸新創電動車廠「零跑正式進軍歐洲」！首波2款新車現正籌備中

大陸新創電動車廠「零跑正式進軍歐洲」！首波2款新車現正籌備中

賓利「第4代歐陸GT跑車」6月發表！告別W12引擎改搭V8插電動力

賓利「第4代歐陸GT跑車」6月發表！告別W12引擎改搭V8插電動力

第6代「大改款得利卡」要來了！三菱多款休旅、跨界新車公開

第6代「大改款得利卡」要來了！三菱多款休旅、跨界新車公開

愛快羅密歐推「限量特別版休旅＆房車」！黑化四葉草上身殺氣滿點

愛快羅密歐推「限量特別版休旅＆房車」！黑化四葉草上身殺氣滿點

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366